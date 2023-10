L’iPad mini et l’iPad Air pourraient être renouvelés plus tôt que nous le pensions

Nouveau processeur pour l’iPad mini, deux nouveaux modèles d’iPad Air.

Apple lancerait bientôt de nouveaux iPad mini et Air

De nouveaux rumeurs affirment qu’Apple lancerait de nouveaux iPad mini et iPad Air plus tôt que ce que nous pensions. Alors que nous attendons la mise à jour des iPad Pro en 2024, il semble que nous verrons d’autres modèles avant cela. Le dernier lancement d’iPad remonte à octobre de l’année dernière et, depuis lors, nous ne savions pas quels modèles allaient être renouvelés en premier. Cependant, grâce à 9to5mac, nous voyons un peu plus de lumière maintenant.

Nouvel iPad mini et iPad 11

L’arrivée d’un iPad mini de septième génération d’ici la fin de cette année ou le début de l’année prochaine a été signalée par plusieurs analystes, dont Ming-Chi Kuo. Bien que les délais ne soient pas très précis, 9to5mac affirme que leurs sources leur ont dit qu’une mise à jour est prévue prochainement.

Une mise à jour qui, comme nous le savions déjà, serait mineure. Le nouveau iPad mini 7 apporterait comme nouveauté un processeur plus rapide, car il dispose désormais du processeur A15 Bionic présent dans les iPhone 13 ou 14. Cet iPad a été lancé en 2021, il est donc temps pour lui d’être renouvelé.

Bien qu’il ait été lancé en octobre de l’année dernière, Apple prépare une mise à jour pour l’iPad de dixième génération. Cette mise à jour serait également mineure, peut-être avec un nouveau processeur. Rappelons que cet iPad a reçu un nouveau design, ainsi qu’un port USB-C.

Nouveaux iPad Air et iPad Pro avec processeur M3

En ce qui concerne l’iPad Air, il semble qu’Apple ait des plans plus ambitieux que pour les modèles mentionnés précédemment. Il semble qu’il aura également un nouveau processeur et qu’Apple expérimente deux versions. Ce ne serait pas surprenant car l’iPad Pro est disponible en versions 11 et 12,9 pouces.

Les détails à ce sujet sont vagues, mais il semble qu’Apple envisage de lancer deux nouveaux iPad Air, l’un avec un écran plus grand que l’autre, ainsi que d’autres différenciations au niveau des spécifications.

Enfin, et sans surprises, Apple prépare également de nouveaux iPad Pro avec processeur M3. Rappelons qu’ils auront des écrans plus grands avec la technologie OLED, ainsi qu’un nouveau Magic Keyboard qui donnera l’apparence d’un ordinateur lorsqu’il est attaché à l’appareil, ainsi que de nouveaux capteurs comme un accéléromètre.

