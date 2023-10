Cette Pro bracelet de Xiaomi se démarque sur Amazon: 60 euros pour le plus avancé

Nous sommes face à l’une des premières révolutions que Xiaomi apportera sur le marché des smartbands.

Depuis que Xiaomi a présenté sa première Mi Band il y a de nombreuses années, le marché des bracelets intelligents a été inondé de modèles d’autres marques. Maintenant, il est difficile de choisir parmi eux, mais les bracelets Xiaomi sont toujours un succès. À peu de temps de la vente de la Xiaomi Smart Band 8 Pro, c’est un bon moment pour regarder un peu en arrière.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro a un prix très abordable sur Amazon, seulement 60 euros, inférieur aux 69,99 euros d’AliExpress ou du site web de Xiaomi. C’est un bon moment car son prix a baissé depuis les 99,99 euros de départ. 30 euros de réduction pour l’un des meilleurs et plus avancés smartbands sur le marché.

Obtenez le meilleur bracelet Xiaomi en vente pour 60 euros

Avoir un bracelet pour mesurer les pas et la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 est incroyable. Pouvoir voir dans quelques jours ou semaines l’évolution et le graphique de ces données nous donne une vision de notre quotidien. Nous pourrons ainsi commencer à changer nos habitudes de vie pour nous améliorer progressivement.

Avec ce Smart Band 7 Pro, en plus des fonctionnalités mentionnées précédemment, nous pourrons connaître la saturation en oxygène dans notre sang. De cette façon, nous saurons si nous avons besoin de soins médicaux immédiats. Il a également une puce GPS intégrée, nous permettant de suivre des itinéraires préchargés depuis notre smartphone. Avec cette puce, nous ne nous perdrons jamais en montagne.

Si vous êtes un sportif, ce bracelet intègre plus de 110 modes d’entraînement et de sports, certains créés par des experts. En choisissant le bon avant chaque activité, nous pourrons obtenir des données que nous ne pouvions auparavant obtenir qu’avec un entraîneur prenant des notes et plusieurs capteurs sur notre corps.

Et si vous êtes préoccupé par le fait de devoir charger le bracelet chaque nuit comme les propriétaires de l’Apple Watch, ne vous inquiétez pas. Ce bracelet hybride a une autonomie d’environ 12 jours avec une utilisation normale et de 7 jours intensifs avec des entraînements. C’est un gadget très résistant aux chutes et à l’eau, pouvant être immergé jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Comme je l’ai mentionné, ce bracelet a augmenté sa taille par rapport aux modèles précédents. Cette fois, nous avons un écran AMOLED de 1,64″ en couleur avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité adaptable. Il dispose de plus de 150 cadrans pour pouvoir changer de style tous les jours. En raison de l’augmentation de la taille, vous pourrez maintenant lire les mails, les messages et le calendrier plus confortablement.

Enfin, si vous vous réveillez chaque matin très fatigué, même si vous pensez avoir bien dormi, ce bracelet pourra mesurer la qualité de votre sommeil. Vous saurez combien d’heures de sommeil profond vous avez eu, combien d’heures de sommeil léger et combien de fois vous vous êtes levé ou déplacé.

