Le Xiaomi le moins cher et le plus récent ne coûte que 126 euros dans cette offre.

Réduisez son prix à partir de 200 euros officiels, l’un des meilleurs smartphones pour les personnes âgées.

Le Redmi 12 est conçu pour des tâches plus que basiques, car il a suffisamment de puissance pour les accomplir.

Les fêtes de Noël approchent (bien que le deuxième Prime Day et le Black Friday soient encore à venir), et de nombreux stores inondent déjà leurs étagères de produits typiques de cette période, bien qu’il reste encore deux mois avant décembre. Vous avez une idée de ce que vous pourriez offrir à votre père, à un grand-père ou à une personne âgée ? La technologie est très pratique dans ces cas-là, et un Redmi 12 ne coûte maintenant que 126 euros sur AliExpress ou 128 euros sur Amazon.

Le dernier grand lancement de Xiaomi deviendra l’un des best-sellers de cette fin d’année. Le nouveau Redmi 12 fait partie des smartphones Redmi les meilleurs et les moins chers actuellement, et il est sans aucun doute l’un des grands gagnants de la gamme basse d’Android à ce jour.

Redmi 12 (4/128 Go)

Obtenez un bon cadeau pour seulement 126 euros

Le terminal Xiaomi est livré avec la confirmation officielle de sa mise à jour vers Android 13. Cela le distingue des autres terminaux bas de gamme qui n’obtiendront jamais cette version du système de Google. Le Redmi 12 est un téléphone solide qui répond à la grande majorité des tâches que vous lui demandez pour de nombreuses raisons :

Processeur MediaTek Helio G88

4 Go de RAM

128 Go de mémoire

Écran Full HD+ de 6,79″ à 90 Hz

Batterie de 5000 mAh

Appareil photo triple de 50 MP

Il s’agit d’un smartphone bas de gamme qui a de nombreuses caractéristiques de milieu de gamme. Tout d’abord, il possède un corps en plastique d’à peine 8,2 mm d’épaisseur et un poids de 198 grammes. Son écran IPS est de grande taille, 6,79″, et avec une résolution Full HD+ élevée, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui est surprenant pour un téléphone coûtant un peu plus de 100 euros. Son verre est protégé par Gorilla Glass et a une luminosité de 500 nits.

Il est équipé d’un processeur Helio G88 12 nm à 2 GHz, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne extensible avec des cartes microSD pouvant aller jusqu’à 2 To. Ses performances sont très bonnes pour ce prix, avec un score de 255 000 points au test Antutu. Le capteur d’empreintes digitales est situé sur le côté.

À l’arrière, il dispose d’un appareil photo triple de 50 MP signé par Samsung f/1.8 avec un objectif grand-angle Sony de 8 MP et une lentille macro. Et à l’avant, un objectif simple de 8 MP pour les photos de portrait.

L’une des meilleures caractéristiques des Redmi et des Redmi Note est leur batterie, et ce modèle dispose d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide discrète de 18 W. Vous pourrez également utiliser la charge inverse, comme si vous aviez une powerbank.

Redmi 12 (4/128 Go)

Pour finir, en termes de connectivité, ce Redmi 12 a tout, sauf la compatibilité avec les réseaux 5G. C’est-à-dire la 4G, le NFC, le port pour casque, l’infrarouge, le Bluetooth 5.3, le WiFi 5, la double SIM et le GPS. Autrement dit, pour 126 euros, vous ne verrez rien de comparable, avec un écran d’une telle résolution et des performances aussi bonnes que ce Redmi 12.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des offres de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :