Moins de 24 heures : le Pixel 8 a déjà été démonté et voici sa note

Le département du matériel de Google progresse bien et son nouveau Pixel 8, selon PBKreviews, obtient une note remarquable en termes de réparabilité.

PBKreviews a démonté le Google Pixel 8 pour nous montrer tous ses secrets.

Presque sans avoir le temps de les digérer, il est vrai qu’une chaîne spécialisée comme PBKreviews a déjà réussi à obtenir une unité de test du Pixel 8 de Google, mais pas pour l’utiliser et en profiter, mais pour sortir les outils, le démonter et nous montrer tous les secrets qu’ils ont gardés à Mountain View sous le capot.

L’idée est la même qu’avant, car maintenant que tout le monde se vante de la responsabilité sociale et de la fabrication durable, il est plus important que jamais d’évaluer la réparabilité des appareils qu’ils nous présentent, dans ce cas les Pixel 8 qui sont déjà disponibles en France, et sur lesquels Google a déjà annoncé un accord avec iFixit pour fournir des manuels, des guides et des pièces qui facilitent les réparations à domicile ou dans n’importe quel atelier sans avoir besoin de recourir à des centres de service spécialisés.

En réalité, l’entreprise californienne a annoncé non seulement 7 ans de mises à jour majeures d’Android et 8 ans de support de sécurité, mais elle mettra également à disposition de ses clients et utilisateurs les pièces de rechange nécessaires pour réparer un Pixel 8 ou Pixel 8 Pro pendant ces mêmes 7 ans. Jusqu’en 2030, rien de moins…

Et maintenant, les amis de PBKreviews arrivent pour corroborer si c’est vrai que les ingénieurs de Google ont pris soin de la construction interne du smartphone afin de faciliter les réparations et de satisfaire la Commission européenne, ce qui est vrai en partie, car le Pixel 8 analysé obtient une note de 7 sur 10 en termes de réparabilité.

La première curiosité est qu’on accède aux entrailles du Pixel 8 non en décollant l’arrière, mais l’écran frontal, qu’il faudra retirer avec une ventouse et l’outil en plastique habituel ou un médiator de guitare. Ainsi, remplacer l’écran du Pixel 8 en cas de casse est sans aucun doute la chose la plus simple à faire pour n’importe quel technicien.

Il y a bien sûr plusieurs adhésifs déjà visibles, et il est possible de devoir remplacer l’adhésif de l’écran lors de son remontage pour assurer l’étanchéité de l’intérieur.

A l’intérieur, on voit la batterie et plusieurs plaques intermédiaires en aluminium, avec le détecteur de liquides et les moteurs de vibration. Curieusement, remplacer la batterie n’est pas difficile, mais c’est extrêmement coûteux car il faut affaiblir une colle qui semble assez solide.

En tout cas, il semble clair que le travail de simplification a été remarquable et maintenant il n’est pas difficile de démonter complètement un Pixel 8 et de le remonter avec succès, même pour des mains moins expérimentées, donc il est clair que Google a bien travaillé avec ses nouveaux téléphones phares pour 2023.

Voici les notes que les collègues de PBKreviews ont décidé de publier après le test:

Conception (organisation interne et temps requis pour les réparations): 1,5 point sur 2.

Disponibilité des pièces de rechange: 2 points sur 2.

Simplicité pour remplacer l’écran: 2 points sur 2.

Simplicité pour remplacer la batterie: 1 point sur 2.

Simplicité pour réparer d’autres composants: 0,5 point sur 2.

En ajoutant tout cela, comme nous l’avons mentionné, le score total est de 7 points sur 10, dépassant largement celui du Pixel 7, qui avait obtenu un 6 sur 10 lors d’un test identique réalisé par les mêmes mains en 2022.

