L’Europe fabrique déjà des smartphones et voici le premier

HMD Global a assemblé ses premiers téléphones portables en Europe sous la marque Nokia, plus précisément une édition limitée du tout-terrain Nokia XR21 avec une production de seulement 50 unités.

Le numéro 1 de ce Nokia XR21 Limited Edition, le premier téléphone portable « made in Europe » depuis plusieurs années.

Il y a peu de temps, HDM Global a annoncé le début de sa transition vers une nouvelle stratégie de portefeuille multimarque, mais apparemment, l’entreprise finlandaise continuera au moins dans un premier temps à maintenir Nokia comme son principal atout, car nous avons affaire à une marque mythique dans le domaine des téléphones portables, non seulement les smartphones, car Nokia était le plus grand fabricant au niveau mondial en 1998.

En réalité, HMD ne se contente plus de jouer sur la nostalgie avec Nokia, mais utilise également sa marque la plus reconnue pour annoncer que, comme le souhaitaient les gouvernements européens après toute la crise d’approvisionnement et les tensions géopolitiques que nous avons vécues et que nous vivons, ils vont commencer à produire des téléphones portables en Europe dès maintenant, sans confirmer dans quelles installations, mais avec l’ensemble du processus d’assemblage et de test effectué à l’intérieur des frontières du Vieux Continent.

HMD a exprimé son enthousiasme à propos de cette nouvelle, notamment par les mots directs du cofondateur, président et PDG de HMD, Jean-François Baril:

Nous sommes ravis de fabriquer le Nokia XR21, notre smartphone 5G le plus résistant, en Europe. Nous continuerons à investir dans la sécurité, la technologie et les processus de fabrication afin que nos appareils soient plus sûrs et plus durables.

Nokia XR21 Limited Edition, toutes les informations

Et en effet, il a succédé à l’indestructible Nokia 3310, ce Nokia XR21 avec une résistance de qualité militaire, qui a été choisi pour lancer la nouvelle ligne d’assemblage en Europe, bien qu’il l’ait malheureusement fait avec une édition limitée et exclusive, qui sera certainement un objet de collection dès le premier instant.

Il ne sera pas le seul, en revanche, car HMD prévoit d’offrir à ses utilisateurs des programmes personnalisés et des fonctions de sécurité adaptées aux entreprises, tous les terminaux sortant des usines européennes étant soumis à des tests rigoureux de logiciels malveillants. En réalité, ils nous confirment déjà que de nombreux clients d’entreprise leur ont demandé des informations sur la manière de collaborer pour obtenir une sécurité supplémentaire, y compris avec d’autres partenaires experts en cybersécurité.

Pour commencer, servant évidemment de démonstration de l’implication de HMD dans ce domaine, ils annoncent que toutes les données seront stockées en toute sécurité sur des serveurs situés dans l’Union européenne, plus précisément en Finlande, et non seulement à partir de maintenant, mais déjà depuis 2019 lorsqu’ils ont sérieusement relancé la marque Nokia sur la plateforme Android.

HMD lance une ligne de production de téléphones portables en Europe, galerie photo

Nokia XR21, un smartphone milieu de gamme avec les certifications IP69K et MIL-STD-810H

En ce qui concerne le Nokia XR21, l’appareil a été présenté en mai 2023 avec tous les honneurs, sans qu’il y ait maintenant de changements importants au niveau matériel et logiciel. Il y a des modifications dans la finition, car le nouveau modèle est doté d’un boîtier en aluminium 100% recyclé avec des cadres en noir mat, dans lesquels sont insérés des vitres résistantes Gorilla Glass Victus, le dos étant fini dans une finition curieuse de camouflage monochrome, que HMD a appelé ‘Frosted Platinum’.

La plateforme matérielle est de milieu de gamme, avec une puce Qualcomm Snapdragon 695 associée à un modem 5G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne non extensible. Son écran est de 6,49 pouces, de type LCD IPS et avec une résolution FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne la partie multimédia, il y a un double haut-parleur OZO Playback, 2 microphones pour la suppression du bruit et une caméra frontale de 16 mégapixels (f/2.5), qui laisse place à un module arrière plus important avec un double capteur, de 64 MP (f/1.8) pour le capteur principal et de 16 MP (f/2.2) pour l’ultra grand-angle.

Tout cela dans un boîtier de 168 x 78,6 x 10,5 millimètres pesant 235 grammes et cachant une extrême robustesse, car le téléphone est conforme aux normes de résistance les plus élevées actuelles : IP69K et MIL-STD-810H.

Avec ces labels, nous pouvons déjà anticiper que le terminal est certifié militaire et résistant aux chutes d’une hauteur de 1,8 mètre, aux immersions dans l’eau pendant une heure, aux jets haute pression jusqu’à 100 bars, aux liquides corrosifs et/ou aux savons, à la fonctionnalité à des températures extrêmes de -20 à +55 degrés Celsius.

Le Nokia XR21 est un smartphone milieu de gamme aux performances équilibrées, qui ne manque pratiquement de rien dans sa fiche technique et qui offre également une résistance inégalée grâce aux normes les plus élevées actuellement disponibles, avec les certifications IP69K et MIL-STD-810H.

Et les surprises ne s’arrêtent pas là, car Nokia a intégré des boutons physiques configurables pour ajouter des appels d’urgence rapides ou un accès instantané à des fonctions importantes comme la lampe de poche, et a même voulu doter l’écran d’un digitaliseur plus performant, capable de fonctionner même avec des gants ou des mains humides et dans des environnements complexes.

Comme dans toutes les éditions limitées, HMD et Nokia ont gravé l’arrière de l’appareil avec une inscription indiquant « Édition limitée, Fabriqué en Europe » accompagnée du numéro d’identification de l’appareil dans la série et d’un certificat d’origine inclus dans l’emballage.

Nokia XR21 Limited Edition, prix et lancement

Si vous avez aimé ce Nokia XR21 en édition limitée, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, car seulement 50 exemplaires du téléphone ont été assemblés, dont seuls 30 ont été mis en vente sur le site web officiel de Nokia. De plus, ils ont tous été fabriqués dans un acabado exclusif appelé ‘Frosted Platinum’, ou Platine Émerillonnée, avec des cadres en aluminium d’un noir mat.

Il coûtait 699 euros et comme on pouvait s’y attendre, étant donné qu’il s’agit d’un objet quasiment de collection, il s’est vendu en quelques minutes, de sorte que toute la production est déjà épuisée.

Heureusement, HMD a informé que très bientôt, une autre édition en couleur noire sera disponible à un prix de 649 euros, il faudra donc rester à l’affût.

