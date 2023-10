Voici le téléphone pliable le moins cher du marché : c’est de Motorola, nous l’adorons et il se démarque avec cette offre incroyable

Performances puissantes, Android 13 pur et le design le plus original sur ce téléphone portable Motorola que vous pouvez maintenant acheter avec 100 euros de moins.

Motorola souhaite rendre les téléphones pliables accessibles à tous les utilisateurs et c’est pourquoi elle a lancé sur le marché le Motorola razr 40, le smartphone pliable le plus abordable à ce jour. Si vous avez toujours voulu avoir un téléphone avec ce design, mais que vous avez rejeté l’idée en raison de son prix élevé, vous serez intéressé de savoir que le Motorola razr 40 est encore moins cher en chutant à 799 euros sur Amazon.

Le prix de vente recommandé du téléphone est de 899 euros, ce qui signifie que vous économisez 100 euros en l’achetant sur Amazon. Il est important de noter qu’il est encore très récent sur le marché, ce qui rend la remise de 100 euros d’autant plus impressionnante. Si vous préférez acheter le razr 40 dans d’autres stores, sachez qu’il est également proposé à 799 euros chez MediaMarkt et PcComponentes, avec la possibilité de choisir parmi plusieurs couleurs comme le violet et le vert.

L’analyse du Motorola razr 40 nous a permis de découvrir qu’il a un design magnifique et très confortable, que son processeur Qualcomm se comporte mieux que ce que nous imaginions et que nous adorons sa version d’Android 13. Il y a de nombreuses autres raisons pour lesquelles il vaut la peine de l’acheter, surtout maintenant qu’il est 100 euros moins cher.

Achetez le Motorola razr 40 avec 100 euros de réduction

Bien sûr, le premier aspect qui attire l’attention de ce Motorola razr 40 est son design. Il s’agit d’un téléphone portable pliable de type à clapet, comme ceux que nous utilisions il y a déjà quelques années. Lorsqu’il est plié, le téléphone est très pratique car il rentre parfaitement dans n’importe quelle poche. Ces bonnes sensations se maintiennent lorsque vous l’ouvrez, car c’est un téléphone particulièrement fin et léger. Il est également important de souligner qu’une housse de protection de bonne qualité est incluse.

En ce qui concerne l’écran, il y en a 2 différents. D’une part, il y a l’écran AMOLED interne de 6,9 pouces, avec une résolution Full HD+ (2640 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 hertz. C’est un écran qui nous a laissé une très bonne impression, ses images sont de grande qualité. D’autre part, à l’extérieur, il y a un petit écran de 1,5 pouce où vous pouvez voir les notifications et vos selfies en temps réel.

Le cerveau du Motorola razr 40 est le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, avec des performances qui surprennent de manière positive. Le smartphone fonctionne facilement lors de l’exécution de n’importe quelle tâche, aussi bien les plus simples que les plus exigeantes. Le processeur est accompagné de 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire et d’Android 13 stock en tant que système d’exploitation. Ce dernier est également l’un de nos aspects préférés, car c’est une version très propre d’Android qui est essentielle pour une bonne expérience avec le téléphone.

En ce qui concerne les caméras, à l’arrière, il y a une caméra principale de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, tandis qu’à l’avant, il y a une caméra de 32 mégapixels. L’expérience avec ces caméras est correcte, elles ont la qualité nécessaire pour capturer de bonnes photos et vidéos. En ce qui concerne la batterie, sa capacité de 4 200 mAh est suffisante pour tenir toute la journée avec une utilisation normale. De plus, il prend en charge une charge rapide de 30 W et une charge sans fil de 5 W.

D’autres détails que nous aimons dans ce Motorola razr 40 sont sa connectivité 5G. Nous pensons également qu’il est essentiel qu’il soit garanti 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité, ce qui signifie que vous obtenez un téléphone qui restera à jour pendant de nombreuses années. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales et de la technologie NFC.

Sa qualité et son prix font de ce Motorola razr 40 l’un des meilleurs téléphones portables pliables sur le marché. C’est l’option la plus abordable, mais cela ne signifie pas que l’expérience qu’il offre au quotidien est mauvaise, bien au contraire. Profitez de sa baisse de prix à 799 euros sur Amazon, chez MediaMarkt et chez PcComponentes pour obtenir l’un des smartphones les plus innovants.

