Un mystérieux code QR caché sur l’écran de ton iPhone permet à Apple d’économiser des millions de dollars

Très peu de gens le savent, mais les iPhone cachent un code QR invisible sur leurs écrans depuis 2020.

L’écran allumé d’un iPhone 14 Pro Max

Si vous regardez attentivement l’écran de votre iPhone, vous pourriez trouver un tout petit code QR presque invisible à l’œil nu. En réalité, il n’y en a pas un, mais deux, et selon The Information, cela a permis à Apple d’économiser des centaines de millions de dollars depuis 2020.

Le rapport publié par ce site explique comment, au cours des trois dernières années, Apple a gravé des codes QR invisibles sur le couvercle en verre qui protège les écrans de leurs appareils. Ces codes ont la taille d’un grain de sable et ne peuvent être lus qu’avec un équipement spécifique utilisant des lasers, qui se trouve dans les usines de fabrication produisant les iPhone.

Mais à quoi servent-ils réellement ?

Des sources proches de la ligne de production d’iPhone en Chine expliquent que les codes QR ont commencé à être gravés sur les iPhone en 2020. Le processus de gravure se produit à différentes étapes de la production et est utilisé par Apple pour contrôler et réduire les défauts des appareils tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

La position de ces codes dépend du modèle d’iPhone. Selon les sources, les iPhone 12 avaient le code gravé juste au-dessus du haut-parleur avant, tandis que les modèles d’iPhone les plus récents, tels que les iPhone 15 et 15 Pro, l’incluent dans le cadre noir entourant l’écran. Plus précisément, sur le bord inférieur.

Apple a dû développer une nouvelle technique de gravure car la méthode originale compromettait la durabilité de l’écran des iPhone.

Grâce aux codes, Apple a la capacité de déterminer combien de panneaux en verre sont produits et combien sont rejetés par les fournisseurs. Ainsi, l’entreprise s’assure de ne payer que pour les unités qui répondent à ses normes de qualité. Les sources suggèrent qu’Apple aurait économisé des centaines de millions de dollars chaque année depuis qu’elle a décidé de mettre en place cette mesure il y a trois ans.

Au début, cependant, la société a rencontré des problèmes pour mettre en œuvre cette mesure sur les appareils. Dans les premières unités d’iPhone avec le code QR gravé sur leur panneau en verre, on a constaté que les écrans avaient tendance à se casser à l’endroit où se trouvait le code lors des tests de chute, car le processus de gravure au laser pouvait affaiblir le verre.

Finalement, ce problème a été résolu en développant de nouvelles techniques de gravure utilisant des lentilles microscopiques capables de graver les codes sans compromettre leur durabilité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :