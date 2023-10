Meilleures offres sur les précommandes de Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Google vient d’annoncer le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Ce sont les tout nouveaux smartphones pixel pour 2023 qui sont livrés avec Android 14. En ce qui concerne les spécifications techniques de ces appareils, elles semblent assez bonnes. Cependant, le modèle Pro du Pixel 8 est tout simplement le meilleur appareil. Le seul inconvénient du Pixel 8 Pro est son prix. Les prix de la gamme Pixel 8 ont augmenté par rapport à la gamme Pixel 7 de 2022.

Si vous êtes fan de la gamme Google Pixel 8 et que le prix vous semble un peu élevé, il y a une bonne nouvelle. Google a également révélé des offres de reprise qui peuvent réduire considérablement le prix du Pixel 8.

Meilleure offre et promotions pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro

Si les prix des nouveaux duos Google Pixel 8 ne vous semblent pas éclairants, il y a un bon moyen de les obtenir à un prix réduit. Lorsque vous précommandez le Pixel 8 de Google, vous recevez également le Pixem Buds Pro gratuitement. En plus de cela, vous pouvez également échanger votre ancien smartphone et obtenir jusqu’à 600 $ avec un appareil qualifié.

La précommande du Pixel 8 Pro vous permettra d’obtenir gratuitement la Pixem Watch 2. De plus, l’échange d’un appareil qualifié vous permettra d’obtenir une réduction de 800 $ sur le prix du Pixel 8 Pro. Le meilleur de tout cela est que vous pouvez bénéficier de ces offres de précommande et d’échange à la boutique Google et chez BestBuy. Assurez-vous de profiter de ces offres pour obtenir l’un des meilleurs smartphones Android sur le marché.

Remarque : BestBuy propose de meilleures valeurs d’échange que le Google Store.

Précommandez le Pixel 8 – Meilleure offre

Offre sur le Pixel 8 (Économisez jusqu’à 800 $ en échange)

BestBuy – Précommandez et obtenez gratuitement les Pixel Buds Pro

Google Store – Précommandez et obtenez gratuitement les Pixel Buds Pro

Précommandez le Pixel 8 Pro – Meilleure offre

Offre sur le Pixel 8 Pro (Économisez jusqu’à 800 $ en échange)

BestBuy – Précommandez et obtenez gratuitement la Pixel Watch 2

Google Store – Précommandez et obtenez gratuitement la Pixel Watch 2

Si vous souhaitez précommander des modèles verrouillés par un opérateur ou provenant d’un autre store de détail, vous pouvez utiliser les liens donnés ci-dessous.

Les précommandes sont ouvertes du 4 octobre au 11 octobre. Et à partir du 12 octobre, la vente du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro débutera. Il y aura également des offres après la fin des précommandes.

