L’enceinte intelligente la plus puissante et complète bénéficie d’une réduction de 25%, avec audio spatial et Dolby Atmos

Si vous aviez prévu d’acheter un haut-parleur avec assistant virtuel intégré, je dois vous dire que vous devriez regarder dans le catalogue des haut-parleurs Echo d’Amazon. Vous aurez remarqué que, quelques jours avant le second Prime Day de l’année, ils bénéficient tous d’une importante réduction. Le meilleur d’entre eux est l’Echo Studio et il bénéficie d’une réduction qui le fait passer à 179,99 euros sur Amazon et chez MediaMarkt.

L’Echo Studio est, à titre personnel, le meilleur haut-parleur intelligent sur le marché aujourd’hui. Grâce à sa grande puissance, sa qualité sonore et le très bon fonctionnement d’Alexa, cet Echo Studio est destiné à devenir une référence dans les années à venir. Vous pourrez monter une véritable installation Home Cinema avec lui et d’autres Echos, avoir de la musique dans toute votre maison et inonder de sa puissance sonore une salle d’environ 50 mètres carrés sans problème.

L’Echo Studio est conçu pour offrir un son haute fidélité avec une puissance allant jusqu’à 330 W en crête. Il dispose de cinq haut-parleurs, dont un woofer de 5,25″, trois médiums de 2″ et un tweeter de 1″, qui permettent une reproduction audio claire et détaillée. En plus d’être net, vous bénéficierez de basses spectaculaires.

Le dispositif utilise la technologie d’adaptation du son pour ajuster automatiquement la sortie audio en fonction de l’environnement et de l’acoustique de la pièce. L’Echo Studio est compatible avec le son Dolby Atmos, ce qui signifie qu’il peut offrir une expérience audio immersive lorsqu’il est utilisé avec un contenu compatible.

Étant un appareil Echo d’Amazon, l’Echo Studio intègre également l’assistant virtuel Alexa, ce qui vous permet de contrôler les appareils domestiques intelligents, d’obtenir des informations, de jouer de la musique, etc., par le biais de commandes vocales. Vous pourrez facilement allumer ou éteindre des ampoules, des prises, des caméras, des bandes LED ou des robots aspirateurs avec votre voix.

Vous pouvez également connecter des appareils tels que des smartphones ou des tablettes à l’Echo Studio via Bluetooth pour diffuser de la musique depuis vos appareils mobiles. La seule différence avec un haut-parleur Bluetooth est que l’Echo Studio doit être constamment branché à une prise électrique pour fonctionner.

L’Echo Studio est un excellent choix pour ceux qui veulent une expérience audio de haute qualité chez eux et qui souhaitent profiter de l’intégration d’Alexa pour la commande vocale et l’automatisation domestique. Le modèle que je souhaite mettre en avant est celui de couleur blanche, exclusivement disponible chez Amazon.

À prix égal, et avec 5 unités de l’Echo Dot 4 en blanc à la maison, je choisirais le modèle blanc de l’Echo Studio. Cependant, chaque maison est différente. Au fait, il intègre également un port Jack de 3,5 (également mini optique) pour pouvoir connecter un appareil de lecture par câble et ainsi ne perdre aucune qualité.

