C’est aussi simple de savoir quelles applications de votre Xiaomi consomment le plus de batterie pour que vous puissiez y remédier

C’est une erreur de facto de penser que toutes les applications d’un smartphone consomment la même quantité d’énergie, car ce n’est pas le cas. En réalité, il y a des éléments tels que les services de Google Play, l’application Google Play Store, les applications Facebook ou Instagram ou certains jeux qui se trouvent en tête de liste en termes de demande d’énergie de la batterie.

Si vous voulez savoir quelles applications drainent votre batterie et quelles sont celles qui semblent « légères » et qui consomment à peine, il y a une section dans MIUI qui vous permet de le voir. Ainsi, vous pouvez mieux vous organiser en désinstallant ou en suspendant les applications dont vous n’avez pas besoin et qui consomment de l’énergie sans même les utiliser.

MIUI, dis-moi quelles applications sont des vampires énergétiques

Dans les paramètres du système, nous pouvons accéder à une visualisation des applications qui consomment le plus d’énergie, en plus d’afficher les informations de consommation pour différents paramètres. Grâce à l’évolution de la couche, dans MIUI 14, il n’est pas nécessaire de suivre un chemin compliqué, il vous suffit de suivre 2-3 étapes et vous arriverez à la section qui nous intéresse. Pour cela :

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone, soit en faisant glisser votre doigt vers le haut pour ouvrir le tiroir d’applications – l’icône des paramètres est généralement la première qui apparaît – soit en le faisant glisser vers le bas à droite pour afficher le menu des outils – l’icône des paramètres apparaît en haut à droite. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver la section Batterie et entrez dans celle-ci. Laissez la barre se charger pour vous montrer le nombre d’heures restantes de la batterie et d’autres données, telles que le type de mode d’utilisation de la batterie que vous avez activé. Dans cette même section, faiites défiler l’écran vers le bas et vous verrez apparaître la liste des applications qui consomment le plus.

Vous pouvez trier la liste comme vous le souhaitez, bien que par défaut elle soit classée de celle qui consomme le plus à celle qui consomme le moins, vous montrant dans chaque cas le % de batterie et la quantité en mAh que cette application consomme. De cette façon, nous pouvons détecter si l’une des applications installées consomme plus de batterie que les autres, même si vous ne l’utilisez pas et si vous ne l’avez pas ouverte depuis un certain temps.

