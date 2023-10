Epic Games Store offre un nouveau jeu gratuit aux joueurs PC cette semaine

Le jeu gratuit offert cette semaine par la boutique de jeux PC des créateurs de Fortnite est Godlike Burger.

Godlike Burger est le nouveau jeu gratuit offert par la boutique Epic Games Store cette semaine

Nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et cela signifie que nous avons un nouveau week-end qui approche, mais ce n’est pas la seule chose impliquée. Vous savez que nous aimons vous apporter les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo gratuits, qu’il s’agisse de Steam, où nous pouvons régulièrement trouver de nouvelles listes de jeux gratuits sur la plateforme de Valve ; ou de l’Epic Games Store, qui offre chaque semaine de nouveaux jeux pour une durée limitée. Nous allons parler de ces derniers dans ce post, car les deux jeux offerts la semaine dernière sont revenus à leur prix recommandé en boutique et il y a déjà une nouvelle proposition à réclamer et à conserver pour toujours.

Jusqu’à cette semaine, la boutique de jeux PC des créateurs de Fortnite proposait deux jeux gratuits pendant plusieurs semaines, mais aujourd’hui à 17h00 (heure française), lorsque les deux dernières propositions gratuites ont cessé d’être disponibles, un seul titre a été ajouté par Epic Games à sa plateforme. Par conséquent, à partir du 5 octobre et jusqu’au 12 octobre, le prochain jeudi à la même heure mentionnée, vous pourrez réclamer gratuitement Godlike Burger, un titre qui sera à vous pour toujours si vous le téléchargez avant la fin de sa promotion (qui sera lorsque le jeu retrouvera son prix).

Téléchargez gratuitement Godlike Burger sur l’Epic Games Store

Le jeu gratuit de l’Epic Games Store pour cette semaine est Godlike Burger

« Dirigez le restaurant le plus fou de la galaxie dans Godlike Burger ! Étourdissez, empoisonnez et tuez les clients de mille façons… et transformez-les en hamburgers ! Ne vous inquiétez pas, les clients extraterrestres continueront à venir si vous êtes intelligent, le cannibalisme est trop savoureux », c’est ainsi que décrivent ce titre sur sa page de l’Epic Games Store. « Dans Godlike Burger, vous incarnez un chef fou qui prépare les meilleurs hamburgers de l’univers. L’ingrédient secret ? La viande des clients ! Gérez le restaurant, préparez de délicieux hamburgers et tuez des tas d’extraterrestres. Mais attention : ne laissez aucun témoin non cuit !« .

Téléchargez gratuitement Godlike Burger sur l’Epic Games Store

Cela dit, il suffit de rappeler que ce Godlike Burger peut être réclamé gratuitement sur l’Epic Games Store du 5 octobre au 12 octobre à 17h00, moment où il y aura à nouveau deux nouveaux titres gratuits, en réalité trois, dans la boutique des créateurs de Fortnite. Nous parlerons des deux propositions en temps voulu, mais maintenant nous pouvons déjà vous dire que ces jeux seront Blazing Sails et un bundle avec Q.U.B.E. 10th Anniversary et Q.U.B.E. 2: Deluxe Edition.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :