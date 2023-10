Mon téléphone Xiaomi se charge soudainement plus lentement ou met trop de temps : raisons pour lesquelles cela peut arriver

La batterie… le mal endémique de l’industrie de la téléphonie mobile. Le problème est qu’avec l’évolution des smartphones, nous passons de téléphones portables ayant un écran de 1 à 2 lignes et durant une à deux semaines sans les recharger, à des dispositifs complexes avec des écrans OLED 2K, des caméras professionnelles, des processeurs puissants et des capacités de stockage aussi élevées qu’une tour PC. Et tout cela nécessite de l’énergie.

Pour cette raison, il est normal de quitter la maison avec un téléphone portable chargé à 100% et de le mettre en charge pendant la nuit. Parmi tous les fabricants, Xiaomi est celui qui a le plus fait progresser la charge rapide, et en réalité des choses comme la charge hyper rapide, qui ne prend que 15 minutes pour atteindre 100% de charge sur ses modèles haut de gamme. Mais pourquoi votre téléphone portable Xiaomi, POCO ou Redmi met-il soudainement plus de temps que d’habitude pour se charger ?

Mon téléphone portable Xiaomi charge soudainement plus lentement, raisons

Conformément aux conseils de Xiaomi sur leur site d’assistance, la première chose à faire est de quantifier la durée nécessaire à votre téléphone portable pour se charger à 100%. Plusieurs facteurs peuvent affecter cela :

L’environnement

L’endroit où vous chargez votre téléphone portable a une incidence particulière sur le processus : La batterie mettra plus de temps à se charger dans un environnement froid – par exemple en hiver – que dans un environnement chaud – en été. Dans un environnement froid, les conditions font que la batterie met plus de temps à se charger et se décharge plus rapidement. Dans un environnement chaud, c’est le contraire, mais il y a le risque que le téléphone surchauffe s’il est chargé dans un endroit très chaud – par exemple, sur une table exposée au soleil ou sur n’importe quelle surface en tissu, en bois, etc., qui provoque une mauvaise dissipation de la chaleur du téléphone.

La tension électrique

Même à l’intérieur d’une même maison, une prise peut avoir une tension de charge plus élevée qu’une autre, que ce soit en raison de la distribution électrique, de l’état/qualité de celle-ci, etc. Et peut-être que votre téléphone se charge plus rapidement à la maison qu’au travail ou à l’école.

Cela peut également être dû au fait que vous chargez votre téléphone portable à partir de différentes sources : Si vous le chargez en utilisant un câble connecté à une barrette d’alimentation ou à une prise, le processus sera plus rapide que si vous le connectez via USB à un PC, un ordinateur portable, ou si vous utilisez le port USB d’un routeur ou d’une console de jeu. Toute méthode qui n’implique pas une connexion directe à l’électricité prendra plus de temps. Et si nous parlons de la recharge sans fil, cela prendra encore plus de temps, car c’est la plus lente de toutes.

Le type de charge que vous utilisez

Auparavant, les téléphones portables n’avaient qu’un seul type de charge. Aujourd’hui, les téléphones Xiaomi proposent différents types de charge dans MIUI, tels qu’une charge lente et normale, rapide ou la charge hyper rapide de 33W, 67W ou 120W. Si vous êtes habitué à une charge rapide, vérifiez dans les paramètres de la batterie de votre téléphone portable si cette option est toujours activée ou si vous chargez à une vitesse inférieure.

Câbles correctement connectés / défectueux

Parfois, surtout si vous avez un téléphone portable dans un étui rigide, le problème de la charge lente est dû au fait que le câble USB n’est pas correctement connecté au port du téléphone, et il suffit de le brancher correctement pour résoudre le problème.

Si vous l’avez correctement connecté, essayez de charger un autre téléphone portable avec le même câble et/ou chargeur. Le problème peut venir du câble de charge et/ou de l’adaptateur lui-même. Et n’utilisez pas d’adaptateur non original, utilisez plutôt celui fourni avec le téléphone ou un adaptateur recommandé par la marque pour votre modèle.

Charger le téléphone portable tout en l’utilisant

Ce n’est pas conseillé de recharger un smartphone pendant que vous l’utilisez. En plus d’augmenter la température du téléphone, plus vous effectuez de tâches simultanées, plus l’appareil demande d’énergie et moins il se charge rapidement. Même si vous regardez simplement des vidéos, cette tâche utilise déjà de l’énergie et ralentit le processus de charge.

MIUI obsolète

Le problème peut être dû au fait que votre téléphone est dans une version obsolète de MIUI et non à la dernière version. Pour vérifier, allez dans Paramètres > Mon appareil > Version MIUI > Vérifier la mise à jour. Si une mise à jour est disponible, cela peut résoudre le problème de charge.

