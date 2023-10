Cette souris de jeu Logitech est un excellent achat et maintenant encore plus avec une réduction de près de 40 euros

La souris gaming actuellement en promotion est la Logitech G305 Lightspeed, qui est la plus vendue sur Amazon en ce moment.

La souris gaming Logitech G305 Lightspeed bénéficie d’une réduction de près de 40 euros sur Amazon

Si vous êtes un joueur régulier de jeux vidéo sur PC, vous avez sûrement déjà un clavier et une souris idéaux pour profiter au mieux de votre divertissement préféré, ainsi qu’une manette compatible avec les ordinateurs. Cependant, si vous recherchez des options pour changer de souris gaming, nous avons peut-être une alternative parfaite entre les mains, car en plus de sa grande qualité, elle bénéficie maintenant d’une réduction très intéressante sur Amazon, PcComponentes et MediaMarkt.

Il s’agit de la souris gaming Logitech G305 Lightspeed, dont le prix est réduit dans les 3 stores mentionnés, bien que PcComponentes et MediaMarkt aient des frais de livraison, sans oublier que la réduction du dernier store mentionné est légèrement inférieure. Par conséquent, partant du fait que cette souris avait récemment un prix de 74,99 euros sur Amazon, l’offre que nous trouvons dans ce store est bien plus intéressante que les autres, car cet appareil Logitech bénéficie de la livraison gratuite et d’une remise de 48%.

Cette souris gaming Logitech G305 Lightspeed bénéficie d’une remise de 48% sur Amazon

Si nous prenons tout cela en compte, la réduction sur cette souris gaming est de 36 euros, ce qui est très intéressant. Ainsi, cette Logitech G305 Lightspeed est maintenant disponible au prix de 38,99 euros sur Amazon grâce à cette offre plus que satisfaisante que nous vous présentons dans cet article. De plus, rappelez-vous que cette souris, qui a une note générale de 4,6 étoiles sur le site mentionné, peut être à vous avec une livraison gratuite et rapide, à condition que vous soyez client Amazon Prime, bien sûr.

Cette souris gaming Logitech G305 Lightspeed présente un design plutôt classique, ce qui ne lui enlève en rien sa fiabilité, car elle en est pleine. Elle offre des performances plus qu’excellentes lorsque nous jouons à nos jeux vidéo préférés, et cela est dû à son capteur optique LED HERO avec une résolution de 200 à 12000 ppp. De plus, il convient de mentionner que nous avons affaire à une souris sans fil dotée de la technologie Lightspeed de Logitech, ce qui nous garantit de ne subir aucun type de latence.

Ce dispositif dispose également de 6 boutons configurables qui reposent sur des ressorts métalliques améliorant leur toucher et garantissant une bonne réponse. Il est également important de souligner que cette souris ne pèse que 99 grammes, ce qui la rend très légère, et peut nous offrir jusqu’à 250 heures d’utilisation avec une seule pile. Ainsi, n’oubliez pas que vous pouvez maintenant vous procurer cette souris gaming Logitech G305 Lightspeed au prix de 38,99 euros sur Amazon grâce à cette succulente offre que nous vous avons présentée dans cet article, et ainsi profiter des meilleurs jeux de la meilleure façon possible.

➡️ Voir l’offre Logitech G305 Lightspeed

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

