Si vous voulez un bon téléphone à moins de 150 euros, celui-ci de Xiaomi est ma recommandation personnelle

Une réduction de plus de 100 euros vous permet d’obtenir ce Xiaomi à bas prix avec un écran de qualité, Android 13 et de bonnes performances pour une utilisation de base.

Pour moins de 150 euros, vous pouvez profiter d’un écran AMOLED de qualité exceptionnelle // Image : AndroAall.

Ceux qui recherchent un téléphone pour discuter sur WhatsApp, rechercher des informations sur Google Chrome ou découvrir les nouveautés sur Facebook ont en ce moment le Redmi Note 12 comme meilleur achat possible. Ce smartphone de Xiaomi est parfait pour effectuer ces tâches quotidiennes et, surtout, il est vendu à un prix incroyablement bas, s’élevant à seulement 144 euros sur AliExpress Store dans sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

J’ai eu l’occasion d’analyser ce Redmi Note 12 et c’est pourquoi c’est ma recommandation personnelle si vous recherchez un bon téléphone à moins de 150 euros. Je vous assure qu’il dispose d’un écran AMOLED de très bonne qualité pour son prix, qu’il fonctionne avec Android 13 et qu’il possède une grande batterie qui se charge en un peu plus d’une heure grâce à sa charge rapide de 33W.

Le prix de vente recommandé pour le modèle 4 Go + 128 Go est de 249,99 euros, vous permettant ainsi d’économiser plus de 100 euros sur votre achat. De plus, puisqu’il s’agit d’AliExpress Store, vous recevrez le Redmi Note 12 chez vous en quelques jours sans frais de livraison. Gardez à l’esprit que ce même téléphone est plus cher dans d’autres stores. Par exemple, on le trouve à 152 euros sur Amazon, à 158 euros sur PCComponentes et à 179,99 euros dans la boutique de Xiaomi.

Pourquoi le Redmi Note 12 est un excellent achat à moins de 150 euros

Le Redmi Note 12 est un téléphone qui vous plaira si vous préférez les smartphones fins et légers. Il a une épaisseur de moins de 8 millimètres et un poids de 183,5 grammes qui, en plus de sa qualité de construction, lui donne une excellente prise en main. Je le recommande également pour son design esthétique, quelle que soit la couleur choisie (gris anthracite, vert menthe ou bleu ciel).

Vous ferez un excellent choix en achetant ce téléphone pour la très bonne qualité de son écran. En effet, pour moins de 150 euros, vous pouvez obtenir un smartphone avec un écran AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela vous offre des images de très bonne qualité en termes de netteté, de couleurs et de fluidité, ce qui fait du Redmi Note 12 un bon téléphone pour le contenu multimédia.

Le Qualcomm Snapdragon 685 assure de bonnes performances face aux tâches les plus courantes. Cela inclut la discussion en ligne, la consultation des réseaux sociaux, la diffusion de séries sur Netflix ou l’utilisation de Google Wallet pour payer vos achats. Gardez un œil sur cette dernière tâche, car cela signifie que le Redmi Note 12 est équipé de la technologie NFC très pratique.

Le téléphone Xiaomi est disponible dans plusieurs configurations de mémoire, et dans tous les cas, vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Autre point positif, il est livré directement avec MIUI 14 basé sur Android 13, en plus de posséder un port jack 3,5 mm pour les écouteurs et un capteur d’empreintes digitales latéral qui fonctionne rapidement et avec précision.

Si vous vous préoccupez de l’aspect photographique, sachez que vous pourrez utiliser un appareil photo principal de 50 mégapixels qui prend de bonnes photos dans des conditions de bonne luminosité. En termes d’autonomie, la batterie de 5 000 mAh dure facilement toute la journée avec une seule charge. Le meilleur, c’est qu’il prend en charge la charge rapide de 33W, ce qui permet de la recharger complètement en un peu plus d’une heure.

Vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités décrites au quotidien avec un téléphone qui coûte moins de 150 euros. Il s’agit du Redmi Note 12, disponible pour seulement 144 euros sur AliExpress Store dans la couleur qui vous plaît le plus. Si vous recherchez un téléphone bon et abordable, c’est sans aucun doute un achat à prendre en très sérieuse considération.

