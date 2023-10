Les mises à jour cesseront d’arriver sur les Pixels à une date précise

Vous recevrez la mise à jour lorsque celle-ci sera prête, pas à une date spécifique.

Vous n’aurez plus à attendre certaines dates pour mettre à jour votre Google Pixel

Les Google Pixel ne recevront plus les mises à jour à une date préalablement fixée dans le calendrier. Maintenant, vous les recevrez lorsqu’elles seront prêtes, quel que soit le jour. De cette manière, nous ne saurons pas exactement à quelle date elles seront mises à jour ; cependant, nous saurons que la modification que nous recevrons sera entièrement prête et sera lancée au bon moment, sans attente inutile.

Finie l’attente d’une date spécifique pour mettre à jour le téléphone

Depuis des années, Google met à jour le logiciel de ses téléphones Pixel selon un calendrier préétabli. Les mises à jour de sécurité ont tendance à arriver le premier lundi de chaque mois ; tandis que les mises à jour trimestrielles sont prévues pour mars, juin, août et décembre, en général. Parfois, le calendrier diffère légèrement, mais la plupart du temps, il respecte les accords conclus.

Cette façon de procéder ne continuera pas. Comme l’indique Google dans un nouvel article de son blog, les Pixel seront mis à jour lorsque les mises à jour seront prêtes à être installées.

« Nous avons également étudié comment offrir aux utilisateurs de Pixel des mises à jour de meilleure qualité et mieux testées de manière constante. Dans le cadre de cet effort, nos mises à jour de sécurité, de correction d’erreurs et de fonctionnalités ne seront plus déployées à une date spécifique chaque mois. Au lieu de cela, nous déploierons les mises à jour dès qu’elles auront terminé les tests nécessaires pour garantir qu’elles améliorent l’expérience de tous les clients de Pixel », indique l’article.

Le changement n’est ni bon ni mauvais en soi. D’une part, il sera plus difficile de prédire quand les mises à jour arriveront, mais d’autre part, nous saurons que lorsqu’elles arriveront, elles seront entièrement préparées et qu’elles le feront au moment opportun, sans avoir à attendre obligatoirement une date spécifique. De plus, en principe, la fréquence ne changera pas.

Il est important de noter que le communiqué est quelque peu ambigu. Il fait seulement référence aux Google Pixel 8 et 8 Pro, dont nous connaissons déjà tous les détails, mais le contexte semble indiquer que la nouvelle routine de mise à jour sera identique pour les modèles précédents. Il serait illogique de le faire seulement pour les derniers modèles et de laisser les prédécesseurs inchangés.

Ces modèles seront les premiers à incorporer Android 14 depuis leur sortie. Les autres Pixel recevront la mise à jour automatiquement. La dernière mise à jour du système d’exploitation sera disponible pour les autres marques d’appareils, mais de manière progressive.

