Les finalistes des prix Comedy Wildlife Photo 2023 : le côté le plus amusant de la vie sauvage

Les images finalistes du Comedy Wildlife Photo 2023 viennent d’être dévoilées : voici le visage le plus amusant de la nature.

Les finalistes du Comedy Wildlife Photo 2023 ont été révélés et sont un vrai régal pour les amoureux de la nature et de l’humour. Ces récompenses, qui sont organisées depuis 2015, ont pour objectif de montrer le côté le plus amusant et surprenant de la vie sauvage, tout en sensibilisant à l’importance de sa conservation. De plus, elles sont un complément parfait aux images gagnantes du Nature TTL.

Les organisateurs du concours ont reçu plus de 7 000 images de photographes professionnels et amateurs du monde entier, qui ont capturé des moments uniques et hilarants d’animaux dans leur habitat naturel. Parmi les 15 photos finalistes, on peut voir des scènes aussi curieuses qu’un kangourou qui semble jouer de la guitare, une tortue surprise par une libellule ou deux oursons profitant de la jeunesse.

Photos finalistes du Comedy Wildlife Photo 2023

Le jury du concours est composé d’experts en photographie, conservation et comédie, qui évaluent tant la qualité technique que le message et l’humour des images. Le gagnant absolu sera annoncé le 23 novembre prochain et remportera un voyage au Kenya pour profiter d’un safari photo, ainsi qu’un trophée fait main. Il y a également des gagnants dans chaque catégorie, bien que le prix du safari soit réservé à la meilleure image.

Les finalistes du Comedy Wildlife Photo 2023 ne nous font pas seulement rire, ils nous font aussi réfléchir à la beauté et à la fragilité de la biodiversité de la planète. C’est pourquoi ces prix ont une étroite collaboration avec la fondation Born Free, qui se consacre à protéger et sauver les animaux sauvages menacés par le braconnage, le trafic illégal, le changement climatique ou la perte d’habitat.

De plus, les Comedy Wildlife Photo Awards tiennent également à reconnaître et soutenir le travail des photographes qui consacrent leur temps et leur talent à capturer les images les plus incroyables et amusantes des animaux sauvages. Pour ce faire, ils leur offrent une plateforme internationale pour exposer leurs œuvres, ainsi que la possibilité de gagner en notoriété et des prix. Ils les encouragent également à respecter le bien-être et la dignité des animaux qu’ils photographient, en évitant de les déranger ou d’interférer avec leur comportement naturel.

Si vous souhaitez voir toutes les photos finalistes du Comedy Wildlife Photo 2023, vous pouvez visiter leur site web officiel ou leurs réseaux sociaux. Il ne reste plus qu’à attendre qu’ils dévoilent la photo gagnante de cette année, qui sera sans doute difficile à choisir en raison du niveau élevé de cette compétition si curieuse.

