Amazon fait chuter le prix de l’iPhone 14 Plus avec cette offre qui le rapproche de son minimum.

L’un des iPhone avec la meilleure autonomie pourrait être à vous à un excellent prix si vous profitez de cette offre.

Écran, puissance et batterie : les points forts de l’iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus, l’un des derniers iPhone d’Apple, bénéficie d’une importante réduction sur Amazon qui le rapproche de son prix minimum, vous pourriez l’obtenir pour seulement 899 euros. Un incroyable iPhone qui se distingue par son écran, son puissant processeur A15 Bionic ou sa batterie, sa durée de vie étant l’une des meilleures de tous les iPhone.

Et il ne s’agit pas d’un iPhone remis à neuf, il s’agit d’un iPhone 14 Plus neuf de 128 Go qui pourrait être à vous pour seulement 899 euros. Un incroyable prix si l’on compare aux 1159 euros auxquels Apple le vendait jusqu’à récemment, ou aux 1109 euros auxquels est vendu l’iPhone 15 Plus, avec lequel il n’y a pratiquement pas de différences.

iPhone 14 Plus

Vaut-il la peine d’acheter l’iPhone 14 Plus en 2023 ?

L’iPhone 14 Plus est en réalité l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire en 2023 si vous cherchez un nouvel iPhone. Si vous aimez les grands téléphones, au design élégant et avec une grande autonomie, l’iPhone 14 Plus est le meilleur candidat pour vous.

D’une part, il dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces sur lequel vous verrez tout parfaitement. Couleurs, luminosité… et ce, dans toutes les circonstances, grâce à sa résolution incroyable de 2 278 x 1 284 pixels, 458 ppp.

L’iPhone 14 Plus ne manque pas de puissance avec son processeur A15 Bionic, qui vous permet de faire tout ce que vous voulez sans que l’iPhone ne ralentisse. Et le plus important : vous pourrez profiter de cet iPhone pendant de nombreuses années et le mettre à jour vers la dernière version d’iOS.

Le système photo brille également sur l’iPhone 14 Plus grâce à son double appareil photo arrière (12 + 12 Mp), ainsi qu’à son appareil photo avant doté également de 12 mégapixels. Vous savez déjà qu’avec Apple, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité car les résultats obtenus sont vraiment impressionnants.

La batterie de l’iPhone 14 Plus est un autre aspect très important à prendre en compte. Elle offre une autonomie de 26 heures de lecture vidéo, de sorte que vous pouvez l’utiliser au quotidien sans avoir besoin de le recharger. Comme nous l’avons dit, il s’agit de l’un des iPhone ayant la meilleure batterie.

iPhone 14 Plus

Enfin, il est important de prendre en compte d’autres ajouts tels que : détection des accidents (qui ont déjà sauvé plus d’une vie), connexion aux satellites, double SIM, double eSIM, reconnaissance faciale Face ID, résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, MagSafe et Ceramic Shield. En résumé, vous pourriez vous procurer l’iPhone 14 Plus à un excellent prix si vous profitez de cette offre exceptionnelle d’Amazon qui le propose pour seulement 899 euros.

