Apple lancerait de nouveaux MacBook Pro avec de meilleurs écrans en 2023

De nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces arrivent

Une nouvelle rumeur assure qu’Apple lancera de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec une meilleure technologie sur leurs écrans. À cette rumeur s’ajoutent les indices possibles qu’Apple aurait laissés dans son propre programme de remplacement, Trade In, qui indiqueraient qu’un nouvel iMac de 24 pouces pourrait être lancé ce mois-ci, en octobre.

Deux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces verront le jour en 2023

Comme le souligne le média DigiTimes, on s’attend à ce qu’Apple lance de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces au cours du quatrième trimestre de 2023. Ces MacBook Pro seraient dotés d’écrans miniLED qui pourraient augmenter leur luminosité de 10% par rapport aux écrans de la première génération.

La particularité de ces « nouveaux écrans miniLED » est qu’ils ne s’amélioreront pas beaucoup par rapport à la génération précédente, mais ce qu’ils feront, c’est émettre la même luminosité, mais en utilisant moins d’énergie dans le processus. Ce qui les rendrait plus efficaces.

Bien que DigiTimes ait un bon taux de réussite en ce qui concerne les rumeurs sur Apple, il ne semble pas qu’ils vont avoir raison cette fois-ci, du moins, en ce qui concerne les délais. Apple a mis à jour les MacBook Pro avec le M2 le mois dernier et tous les rumeurs indiquent que cette année, au plus tard, nous verrons un nouveau iMac de 24 pouces.

Selon l’analyste de Bloomberg, Mark Gurman, les prochains MacBook Pro seront équipés des processeurs M3 Pro et M3 Max et devraient probablement faire leurs débuts mi-2024. De même, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo estime que les nouveaux modèles de MacBook Pro avec les puces M3 Pro et M3 Max, construits selon un processus de 3 nanomètres, seront également lancés en 2024.

Une belle année 2024 est attendue pour Apple, car le lancement de son Vision Pro est prévu, ainsi que d’autres produits tels que les MacBook Pro dont nous parlons tout au long de cet article. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est d’attendre, mais comme nous l’avons dit, il est peu probable que la source ait raison quant aux délais.

