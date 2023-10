Le Samsung Galaxy S23 5G reste un achat brutal avec une réduction de 220 euros

Quand arrive l’automne, il est bon de jeter un coup d’œil en arrière pour trouver des téléphones aussi complets que ce Galaxy.

La famille Samsung Galaxy S23.

Le Samsung Galaxy S23 5G chute en flèche, il peut être à vous avec une réduction de 220 euros. Un haut de gamme qui a dominé sa catégorie une grande partie de l’année et qui est maintenant accessible à votre portée. Nous parlons de sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous ne manquerez de rien. Et en plus, ceux qui sont membres d’Amazon Prime n’auront pas à payer les frais de livraison.

Notre protagoniste est sorti il y a peu de temps pour 1 099 euros, sa baisse au cours des dernières semaines a été monumentale. En réalité, vous pouvez également l’obtenir avec une excellente réduction de 220 euros sur la boutique officielle de Samsung. Il semble assez clair, l’Univers a parlé et aujourd’hui il veut que vous obteniez un Galaxy exceptionnel.

Samsung Galaxy S23 5G (256 Go)

Achetez le haut de gamme Samsung au meilleur prix

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Écran de 6,1″ Dynamic AMOLED Full HD+ et 120 Hz

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire

3 caméras arrière

Batterie de 3 900 mAh et charge de 25 W

NFC et 5G

Le chouchou de Samsung arrive pour montrer qu’il a encore beaucoup à offrir. Sa taille compacte le rend très confortable et son écran vous séduira. Nous avons ici un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+ qui fonctionne à 120 Hz, sans aucun doute l’un des meilleurs au monde pour Android.

Et qu’en est-il de la puissance ? Avec ce téléphone coréen, vous n’aurez aucun manque, son processeur est l’un des meilleurs créés par Qualcomm. Le Snapdragon 8 Gen2 fera fonctionner avec une grande fluidité même les jeux et applications les plus exigeants, vous volerez dans n’importe quelle tâche.

L’élégant dos du Samsung Galaxy S23 abrite un triple appareil photo de grande qualité. Les téléphones de la marque coréenne sont toujours parmi les meilleurs de l’année en termes de photographie, vous pourrez prendre des photos sans crainte dans pratiquement tous les environnements. Ces caméras ne vous décevront pas.

Samsung Galaxy S23 5G (256 Go)

Vous n’avez pas besoin de dépenser 1 000 euros ou plus pour avoir un véritable haut de gamme dans votre poche. Grâce à Amazon, vous avez la possibilité d’obtenir l’un des meilleurs Samsung sur le marché, un téléphone très complet avec lequel vous pourrez accomplir toutes les tâches qui vous viennent à l’esprit. Avec le Samsung Galaxy S23, vous avez un smartphone pour longtemps, croyez-moi.

