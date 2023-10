Trois raisons pour lesquelles il est clair pour moi que la Xiaomi Watch 2 Pro est bien meilleure que la nouvelle Pixel Watch 2

Parfois, il arrive que vous travaillez pour poser les bases de la croissance d’un écosystème, en contrôlant toutes les variables, et pourtant d’autres vous surpassent. Cela s’est produit pendant des années dans le propre Android, car les Pixels ont mis plusieurs générations à se positionner parmi les meilleurs téléphones du marché. Et la même chose semble se produire dans Wear OS.

Pendant des années, Google a développé son système d’exploitation pour les montres intelligentes et a peu ou pas du tout accordé d’attention au monde du matériel. Il s’est finalement décidé avec son Pixel Watch original, maintenant remplacé par le nouveau Pixel Watch 2. Mais nous avons de mauvaises nouvelles pour la marque américaine. Xiaomi a lancé sa première montre avec Wear OS en dehors de la Chine. La Xiaomi Watch 2 Pro. Et elle est meilleure que celle de Google, y compris en termes de prix.

Question de goût, mais Xiaomi offre un écran plus grand et une meilleure densité

Ici, nous pouvons entrer dans des considérations liées aux goûts de chaque utilisateur, voire reconnaître que Xiaomi ne propose pas un écran compact avec sa Xiaomi Watch 2 Pro, contrairement au Pixel Watch 2. D’accord avec ça. Mais l’écran de Xiaomi est plus grand et offre une résolution et une densité supérieures. Il perd en luminosité, cependant. 600 nits contre 1 000 nits.

Avec ses 1,43 pouces de diagonale et sa résolution de 466 x 466 pixels, la Xiaomi Watch 2 Pro nous offre une densité de pixels d’environ 326 pixels par pouce. La Pixel Watch 2 préfère réduire ces spécifications à tous les niveaux. Moins de diagonale, 1,2 pouces. Moins de résolution, 450 x 450. Moins de densité, 320 pixels par pouce. Une différence minimale, certes, mais existante.

Un pari sur la compacité qui peut faire que de nombreux utilisateurs préfèrent l’un plutôt que l’autre en raison de ce détail. Poignets fins, rappelez-vous. Cette compacité affecte naturellement la taille et le poids. La Xiaomi Watch 2 Pro est plus lourde de 23 grammes que la Pixel Watch 2, approchant presque deux fois son poids. Mais curieusement, elle est plus fine que cette dernière. Des questions de conception.

La Xiaomi Watch 2 Pro double la batterie du Pixel

En termes d’autonomie, pour être précis, car bien que la capacité de la batterie interne ne double pas les chiffres du Pixel, elle les dépasse clairement. Nous parlons de 495 mAh pour la Xiaomi Watch 2 Pro contre 306 mAh pour la Pixel Watch 2. En effet, beaucoup plus de batterie. Mais reconnaissons-le, dans une montre plus grande, il y a aussi plus d’espace pour mettre des milliampères, bien que la consommation augmente également en raison de l’écran plus grand.

Cependant, ici Xiaomi a l’avantage car son MIUI for Watch, la couche qui recouvre Wear OS, gère mieux l’autonomie de la montre que le système pur du Pixel. Au point que l’autonomie est doublée, voire un peu plus. La montre de Google nous offre une journée d’autonomie, un jour et demi avec un peu d’économie en chemin. Celle de Xiaomi nous offre deux jours et un peu plus. 24 heures contre près de 60 heures. La différence est notable.

Oui, la Pixel Watch 2 est compatible avec la charge Qi, ce qui signifie que nous pouvons utiliser n’importe quel chargeur Qi pour l’alimenter, tandis que pour la montre Xiaomi, nous aurons besoin de son propre chargeur. Cela peut effectivement poser problème lors de voyages. Mais chargeur contre chargeur, charge contre charge, la Xiaomi Watch 2 Pro prend une grande avance sur son concurrent.

Xiaomi l’emporte également en termes de connectivité et de prix, et est à égalité sur de nombreux aspects

Un autre détail à ne pas négliger est la connectivité. Les deux modèles offrent le WiFi et le Bluetooth, ainsi qu’un modèle 4G si nous voulons payer un peu plus et avoir une connexion mobile grâce à une eSIM. Mais les versions ne sont pas les mêmes. La Xiaomi Watch 2 Pro est compatible avec les réseaux WiFi 5 GHz (contre 2,4 GHz pour le Pixel) et avec les appareils Bluetooth 5.2 (5.0 pour celui de Google).

En ce qui concerne le prix, il y a également une différence notable. Lorsque Google décidera de lancer le Pixel Watch 2 en France, s’il le fait, il le vendra pour 399 euros. Xiaomi a fait de même pour 269 euros. 130 euros de différence entre les deux modèles, un autre facteur qui peut être plus que décisif au moment de conclure une vente.

En ce qui concerne la mesure des conditions physiques et atmosphériques, les deux modèles se disputent presque à armes égales. La Pixel Watch 2 dispose d’un altimètre, d’un magnétomètre, d’un électrocardiogramme et même d’une mesure de la température de la peau. Celui de Xiaomi inclut un capteur de bio-impédance qui effectue de nombreuses mesures et qui doit également être sérieusement pris en compte.

Mais globalement, et en laissant de côté les aspects liés au design et aux préférences de chaque utilisateur, il est vrai que la Xiaomi Watch 2 Pro est supérieure à la proposition de Google. Et même si nous l’avons déjà mentionné précédemment, il est juste de répéter que au moins celle de Xiaomi peut être achetée en France. Moins chère et « achetable ». Ce n’est pas rien. Xiaomi l’emporte.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :