Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro : vous pouvez désormais télécharger leurs fonds d’écran originaux

Les fonds d’écran des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent désormais être téléchargés gratuitement avec la meilleure qualité.

Comment télécharger les fonds d’écran des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec la meilleure qualité et gratuitement

Si vous êtes fan des téléphones Google, vous êtes chanceux : vous pouvez désormais télécharger les fonds d’écran originaux des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Les fonds d’écran du Google Pixel 8 et du Pixel 8 Pro ont été créés par Andrew Zuckerman, un photographe et cinéaste américain qui a utilisé le thème des minéraux pour leur donner un aspect naturel et sophistiqué. Ces fonds d’écran sont disponibles en téléchargement dans leur forme originale, sans compression, à partir du lien que nous vous laissons à la fin de l’article.

Téléchargez gratuitement les fonds d’écran des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec la meilleure qualité

Les nouveaux fonds d’écran préparés par Google sont frappants, bien qu’ils aient un design moins minimaliste que ceux de la génération précédente. En réalité, ils peuvent ne pas plaire à tous les goûts, car l’élément central de tous les fonds est un minéral. La variété change, donc il y a différentes nuances et couleurs dans les fonds d’écran.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro s’attaquent au haut de gamme Android. Ils sont tous deux des appareils dotés de caractéristiques intéressantes et d’une section photographique améliorée qui améliorera l’expérience offerte par le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro.

De plus, Google fait la tendance sur Android avec ces deux nouveaux appareils. Les Mountain View ont annoncé que les deux téléphones bénéficieront de 7 ans de mises à jour logicielles. Ce changement peut modifier complètement le paradigme des fabricants de téléphones Android. Mais ce n’est pas tout, Google a également annoncé qu’il fournira des pièces détachées pour ces appareils pendant 7 ans afin de rendre les réparations accessibles.

Tous les fonds d’écran créés pour le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro peuvent être téléchargés gratuitement avec la meilleure résolution. Dans le dossier Drive, tous les fonds d’écran sont disponibles, ils sont séparés par appareils, vous trouverez donc un dossier pour ceux du Pixel 8 et un autre pour ceux du Pixel 8 Pro.

Télécharger les fonds d’écran des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :