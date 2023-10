Tim Cook a vendu 13% de ses actions Apple pour une valeur de 88 millions de dollars

Cook va empocher 41,5 millions de dollars après avoir payé les impôts correspondants.

Le PDG d’Apple s’est débarrassé d’une grande partie de ses actions

Généralement, lorsque nous voyons Tim Cook dans les actualités technologiques, c’est pour la présentation d’un produit comme l’iPhone 15 ou pour d’autres bombes, telles que les énormes investissements dans l’IA que la marque réalise. Cependant, cette fois-ci, cela concerne la valeur de l’entreprise et la vente d’actions.

Apple est l’entreprise la plus précieuse au monde. Il n’est pas étonnant que la marque soit constamment scrutée par le public, pour le moindre mouvement survenant sur le marché boursier. Maintenant, il semble que le PDG d’Apple, Tim Cook, ait vendu 13% de ses actions du géant de Cupertino, empochant ainsi une fortune après avoir payé les impôts appropriés.

Cela représente la plus grande vente d’actions qu’il a réalisée au cours des deux dernières années et de nombreux experts se demandent la raison qui pourrait expliquer tout cela.

Cook et la vente d’actions

Au total, il a vendu 511 000 actions à des prix compris entre 170 et 174 dollars. Cela se traduit par un revenu final d’environ 88 millions de dollars, mais il faut tenir compte du fait qu’il faut payer de nombreux impôts lors de ces transactions, ce qui signifie que plus de la moitié est allée au fisc américain. C’est la vraie raison pour laquelle de nombreux millionnaires investissent tout leur argent dans des actions et non dans des actifs.

Attention, car Tim Cook possède toujours la somme colossale de 3,28 millions d’actions de l’entreprise de Cupertino. Des actions qu’il a obtenues grâce à des mérites et des actions spéciales au cours de ses vingt années de travail dans l’entreprise. Au cours de ces deux décennies, Apple a connu sa plus grande croissance exponentielle, devenant l’entreprise la mieux valorisée au monde, ainsi que l’une des plus stables.

Il convient de rappeler que Tim Cook a réalisé une réduction de salaire en renonçant à 40% de son salaire jusqu’en 2022. Par conséquent, il devait compenser ses gains de 49 millions de dollars, soit une baisse de 41,6% par rapport à ce qu’il a touché en 2022.

Il n’est pas le seul grand dirigeant de l’entreprise à avoir décidé de vendre ses actions. Les deux vice-présidentes seniors de la marque, Deirdre O’Brien et Katherine Adams, ont également vendu 11,3 millions d’actions chacune, selon les informations fournies par Bolsamanía.

Pour récapituler :

Tim Cook est le PDG d’Apple et a vendu une grande partie de ses actions, en particulier 13% de ses actions .

. Cela représente environ 88 millions de dollars, dont il a empoché environ 41 millions .

. Cette année, son salaire a été réduit de 50% par rapport à l’année précédente.

par rapport à l’année précédente. De nombreuses personnes se demandent la raison derrière cette vente.

