Voici la nouvelle statue d’Android 14 qui a déjà été installée dans les jardins du siège de Google.

Google a déjà installé la statue d’Android 14, la nouvelle mise à jour du système d’exploitation, dans les jardins de ses installations du Google Visitor Center Beta (Mountain View, Californie). La société technologique a l’habitude d’inaugurer des statues pour chaque mise à jour qu’elle lance. Avec l’arrivée récente d’Android 14, qui est déjà disponible, elle a inauguré une statue où apparaît Bugdroid (la mascotte du système d’exploitation) faisant un poirier à une main sur un gâteau. Pourquoi est-elle appelée ainsi et pourquoi le gâteau ? Nous vous révélons tous les détails de cette tradition.

Le design est très simple, l’Android qui représente Android (comme il ne pouvait en être autrement) porte un gilet noir avec un 14 vert dessus, en référence à la dernière mise à jour. Sa pose est très particulière, car il fait un poirier à une main, comme s’il dansait le breakdance. Mais le détail clé réside dans le fait qu’il se trouve sur un gâteau.

New Statue of Android 14 ( Upside down Cake ????) #Android14 #Android #GooglePixel #Google pic.twitter.com/pPPBY2xunj

Chaque mise à jour d’Android reçoit un nom de code qui fait référence à une sucrerie. Bien que la version 1.0 ne l’ait pas fait, sa version 1.5 a commencé cette tradition, car son nom de code était « Android 1.5 Cupcake ». Un cupcake est un petit gâteau glacé, similaire à un gâteau. La tradition s’est poursuivie, avec des versions comme Android 4.0, dont le nom de code était « Ice Cream Sandwich » (sorbet à la crème glacée), ou Android 8.0 et 8.1, qui ont été nommés « Oreo ». Android 14.0 porte le nom de « Upside Down Cake » (gâteau renversé).

Android 14’s official statue looks like it’s this space-bound bugdroid https://t.co/drXwcLZkqY

— Android Updates from your favourite ROM (@AndroidUpdatesX) 2 juin 2023