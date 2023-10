Outre Bing, Apple a également envisagé ce moteur de recherche pour remplacer Google sur Safari

Apple a été sur le point de conclure un accord pour que DuckDuckGo devienne le navigateur par défaut de la navigation privée de Safari.

DuckDuckGo aurait pu être le moteur de recherche de Safari

Bien que Microsoft ait voulu vendre Bing à Apple en 2020, cela ne s’est pas concrétisé. Cependant, cela ne signifie pas que l’entreprise basée à Cupertino n’était pas intéressée par l’intégration d’un autre moteur de recherche sur ses appareils. Récemment, il a été découvert qu’en 2018, Apple voulait que le moteur de recherche DuckDuckGo soit le moteur de recherche par défaut dans la navigation privée de Safari.

Une navigation plus privée avec DuckDuckGo

Lors de sessions privées lors du procès contre Google, le PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, a témoigné que, en 2018 et 2019, sa société avait eu environ 20 réunions et appels avec des dirigeants d’Apple, y compris le responsable de Safari, pour discuter de la possibilité que DuckDuckGo devienne le navigateur par défaut en mode de navigation privée de Safari.

Selon Bloomberg, l’accord ne s’est pas conclu en raison de John Giannandrea, qui a rejoint Apple en 2018 en tant que responsable des recherches et qui travaille sur un moteur de recherche propre à Apple appelé Pegasus en interne. La raison ? DuckDuckGo utilise Bing pour effectuer les recherches, en plus de fournir à Microsoft certaines informations sur les utilisateurs.

À cause de cela, John Giannandrea a estimé que le marketing axé sur la confidentialité de DuckDuckGo était incohérent. De plus, dans un courrier électronique de l’ancien cadre de Google à d’autres cadres d’Apple en février 2019, il leur a dit que cet accord était une mauvaise idée.

Le vice-président de la division des services chez Apple, Eddy Cue, a également témoigné lors du procès contre Google et a expliqué les raisons pour lesquelles, en 2016, l’accord a été conclu (Google n’avait pas de concurrent à l’époque et était le moteur de recherche offrant la meilleure expérience aux utilisateurs) avec lequel Google est le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Une situation qui fait l’objet d’une enquête pour possible monopole de la part de la société du géant G.

