Warcraft Rumble, le free to play pour mobiles de Blizzard, a désormais une date de sortie.

Le nouveau jeu pour mobiles de Blizzard sera lancé sur Android et iOS en novembre.

Warcraft Rumble arrivera sur mobiles le 3 novembre

En mai de l’année dernière, Blizzard nous a surpris en annonçant un nouveau jeu de l’une de ses sagas emblématiques, Warcraft. Cependant, cette proposition n’était pas vraiment un nouveau jeu pour ordinateurs, mais un titre pour appareils mobiles, qui a été annoncé sous le nom de Warcraft Arclight Rumble et dont nous pouvons maintenant dire que sa date de sortie sur Android et iOS a été révélée, bien que vous puissiez déjà vous rendre sur Google Play Store ou l’App Store et accéder à sa préinscription pour être informé de sa sortie.

Blizzard a récemment annoncé, via X (anciennement Twitter), que Warcraft Rumble, qui est finalement le nom officiel du jeu pour mobiles de la série, sortira sur smartphones le 3 novembre prochain, de sorte que cette proposition entièrement gratuite ne tardera pas à être lancée pour tous les joueurs mobiles.

The Countdown Starts Now! #WarcraftRumble launches on Novembre 3rd: ????Collect 65+ Minis

????Challenge Iconic Warcraft Characters

????Level Up Your Army Pre-Register: https://t.co/wTrvaeEosH pic.twitter.com/6FeUy7WDxZ — Warcraft Rumble (@WarcraftRumble) 3 octobre 2023

Ce Warcraft Rumble est un tower defense avec des éléments de stratégie et, comme nous l’avons dit, il sera disponible en tant que jeu gratuit sur Google Play Store et App Store à partir du 3 novembre. De plus, à titre de curiosité, il convient de mentionner que cette sortie coïncidera avec la BlizzCon, qui se tiendra les 3 et 4 novembre et qui a l’honneur d’être la première en personne depuis l’édition de 2019.

La société américaine présente ce Warcraft Rumble comme « le premier Warcraft entièrement conçu pour les mobiles, qui vous permet de construire et de donner des ordres à des armées miniatures composées de héros, de vilains et de créatures de l’univers Warcraft ». Blizzard ajoute ce qui suit : « Déployez des personnages légendaires de l’histoire de Warcraft tels que Jaina Proudmoore, Grommash Hellscream, Hogger et bien d’autres encore tout en mettant à l’épreuve votre habileté stratégique dans une série de modes, seul ou contre d’autres joueurs ».

« Chaque mission dans la vaste campagne solo représente un puzzle unique à résoudre, tandis que les profonds systèmes PvP, les donjons et autres modes offrent de nombreux défis pour les joueurs de tous niveaux de compétence », conclut la description de ce jeu mobile très attendu de la célèbre franchise des créateurs d’autres titres tels que Diablo.

Concernant cette proposition, il convient de mentionner qu’au moment de son lancement, nous pourrons compter sur plus de 65 miniatures à collectionner et des armées composées de 5 factions, parmi lesquelles figurent l’Alliance, la Horde, les bêtes, les non-mort et la Roche-Noire. De plus, ce jeu gratuit de stratégie et d’action proposera un système de progression avec de nouvelles compétences et améliorations pour les miniatures au fur et à mesure de leur niveau. Cela étant dit, il ne reste plus qu’à rappeler que ce Warcraft Rumble arrivera sur Android et iOS le 3 novembre prochain.



