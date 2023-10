Les 4 nouveautés de Google Photos qui arrivent avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro

La Intelligence Artificielle vous permettra de prendre de meilleures photos et de corriger les erreurs sur les nouveaux téléphones portables de Google.

Les Google Pixel 8 et 8 Pro arriveront sur le marché le 12 octobre

Les Google Pixel 8 et 8 Pro seront révolutionnaires pour plusieurs raisons, mais l’une des plus importantes est l’utilisation de l’Intelligence Artificielle pour améliorer les photos et vidéos. Ces 4 nouveautés de Google Photos, qui arrivent avec leurs nouveaux appareils, vous permettront de prendre de meilleures photos de groupe, d’éliminer des éléments gênants, de zoomer sans perdre en qualité ou de réduire le bruit dans les vidéos. Tout cela, combiné à leurs nouvelles caméras, donnera des photos incroyables.

Corrigez les visages avec Best Take

Il est inévitable que dans une photo de groupe, quelqu’un ait les yeux fermés ou ne regarde pas l’objectif. Pour éviter de devoir refaire les prises jusqu’à ce que tout le monde soit bien, les nouveaux Pixel incluront la fonction Best Take, quelque chose de similaire à ce que faisaient les Nokia Lumia il y a quelques années. Cela vous permettra de remplacer l’expression faciale d’une personne dans une photo par celle d’une autre photo similaire.

Modifiez vos photos avec Magic Editor

L’année dernière, Google a annoncé Magic Editor, une fonction qui permettait d’utiliser l’IA pour améliorer une photographie. Grâce à elle, nous pouvons éliminer des éléments tels que des personnes, des meubles ou des avions ; mais aussi agrandir des parties d’une photo comme des tentes ; ou modifier la couleur du ciel. Il est vrai qu’elle est encore en phase expérimentale, mais elle s’améliore chaque jour et offre des possibilités uniques à portée de main.

Rapprochez ce qui compte avec Zoom Enhance

Les Pixel 8 et 8 Pro disposeront d’une fonction appelée Zoom Enhance qui vous permettra de prendre des photos nettes avec le zoom. Par exemple, vous pouvez prendre une photo d’un bâtiment lointain en utilisant le zoom, ce qui, dans des conditions normales, serait pixelisé, ce qui n’arrivera pas avec Zoom Enhance, qui utilisera l’Intelligence Artificielle pour restaurer la qualité de l’image en prédisant les détails.

Dites adieu aux bruits grâce à Magic Eraser

Enfin, mais non pas moins important, nous avons Magic Eraser. Il s’agit d’un correcteur de son qui permet d’identifier le bruit de fond dans les vidéos, comme des personnes qui parlent en arrière-plan ou le vent, pour les supprimer. En l’utilisant, nos vidéos auront un son parfait.



