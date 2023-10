Cette beauté a exactement ce dont tu as besoin et ne coûte que 99 euros

L’une des créations de realme fait face au tout-puissant Xiaomi dans la gamme de prix la plus abordable du marché.

Le realme Narzo 50A Prime et son câble de charge.

Vous n’avez pas mal lu, grâce à cette offre de PcComponentes, vous pouvez obtenir un bon smartphone pour moins de 100 euros. Le realme Narzo 50A Prime passe à 99 euros, mais seulement pour une durée limitée. Nous parlons bien sûr de sa version mondiale, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le smartphone de realme se démarque de ses concurrents grâce à son beau design, son grand écran et ses 3 bonnes caméras arrière. Tout ne tourne pas autour de Xiaomi, notre protagoniste est arrivé sur le marché à près de 200 euros et maintenant qu’il a chuté, c’est une véritable aubaine. D’ailleurs, il est également tombé à 99 euros sur Amazon.

realme Narzo 50A Prime

Achetez le téléphone realme au meilleur prix

À l’avant du terminal chinois, un grand écran LCD de 6,6 pouces. Vous ne manquerez pas d’espace pour profiter de streaming, séries, films et tout autre contenu. Nous n’oublions pas son design attrayant, c’est certainement l’un des smartphones pas cher les plus spéciaux.

Unisoc Tiger T612

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran LCD 6,6″ Full HD+

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, USB-C, radio FM et capteur d’empreintes digitales latéral

Au cœur de son boîtier se trouve le Tiger T612, une puce peu connue mais capable de faire fonctionner parfaitement les applications que nous utilisons tous les jours. Comme mentionné précédemment, malgré son prix abordable, il est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage plus que décents.

À l’arrière du téléphone chinois, 3 caméras que vous pourrez utiliser dans toutes sortes de situations : il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’une caméra noir et blanc de 2 mégapixels et d’un capteur pour le mode portrait à nouveau avec 2 mégapixels. Dans la petite encoche de sa face avant, une caméra de 16 mégapixels pour vos selfies.

realme Narzo 50A Prime

La technologie a beaucoup évolué, les smartphones ont mûri, tout comme le système d’exploitation Android. Peut-être qu’il y a quelques années, ce n’était pas la meilleure idée, mais de nos jours, même les téléphones les moins chers sont capables d’offrir une bonne expérience. Faites confiance à ce realme, si vous cherchez quelque chose de simple, c’est un bon choix.

