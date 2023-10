Abus de pouvoir ? Le Royaume-Unis enquête sur Microsoft et Amazon pour leur domination des services dans le cloud

Le Royaume-Unis a décidé d’enquêter sur Microsoft et Amazon, principalement en raison de leur position presque intouchable sur le marché des services cloud.

Le marché cloud au Royaume-Unis est contrôlé par deux entreprises, Microsoft et Amazon, c’est pourquoi la CMA souhaite enquêter sur cette situation

Le marché des services cloud est sous le microscope des autorités de la concurrence au Royaume-Unis. La Competition and Markets Authority (CMA) a annoncé le début d’une enquête sur la fourniture de services d’infrastructure cloud publics dans le pays, en raison de préoccupations concernant la domination exercée par Microsoft et Amazon dans ce secteur.

L’enquête de la CMA est réalisée à la demande d’Ofcom, le régulateur britannique des télécommunications, qui a mené une étude sur le marché des services cloud. Selon Ofcom, plusieurs caractéristiques rendent difficile pour les clients de changer de fournisseur et d’utiliser plusieurs fournisseurs cloud, ce qui peut affecter la concurrence et l’innovation.

Microsoft et Amazon sous le microscope du Royaume-Unis

Parmi ces caractéristiques figurent les frais élevés de transfert de données, les réductions sur les engagements financiers et les restrictions techniques pour changer de fournisseur. De plus, Ofcom s’est déclaré préoccupé par les pratiques de licences logicielles de certains fournisseurs, notamment Microsoft.

Ofcom a identifié que Microsoft et Amazon contrôlent entre 70% et 80% du marché de l’infrastructure cloud publique au Royaume-Unis, tandis que Google, leur concurrent le plus proche, détient entre 5% et 10%. Ces chiffres indiquent une concentration élevée du marché, ce qui pourrait limiter les options des clients et réduire les incitations à améliorer la qualité et le prix des services.

La CMA prévoit de conclure son enquête en avril 2025. Si des problèmes de concurrence sont constatés, elle pourrait prendre des mesures pour améliorer la fourniture de ces services, qui sont essentiels à de nombreuses activités économiques et sociales. Les mesures possibles pourraient inclure des obligations ou des interdictions pour les fournisseurs, des recommandations au gouvernement ou au régulateur sectoriel, voire un renvoi devant le Tribunal de la Concurrence pour une enquête plus approfondie.

L’enquête de la CMA pourrait également avoir un impact dans d’autres juridictions, car elle n’est pas la seule autorité à s’intéresser au marché des services cloud. La Commission européenne a également reçu une plainte contre Microsoft de la part d’un groupe de fournisseurs de services cloud européens, qui accusent l’entreprise américaine d’utiliser sa domination dans les logiciels pour orienter les clients vers son propre infrastructure cloud.

Microsoft et Amazon ont réagi avec prudence à l’annonce de la CMA. Les deux entreprises ont déclaré qu’elles coopéreraient à l’enquête et qu’elles étaient engagées à fournir à leurs clients des services cloud sécurisés, fiables et concurrentiels.

