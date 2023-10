Voici ce que contient la Smart Band 8 lorsque vous ouvrez la boîte : nous ouvrons le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi

Le jour même de son annonce, Xiaomi a mis en vente sa Smart Band 8, qui n’a eu besoin que de 72 heures pour se positionner comme l’un des articles électroniques les plus demandés, et le plus vendu dans la catégorie Sports et Air. Près d’une semaine plus tard, elle est toujours là. Le bracelet a démarré fort, et avec ses possibilités et son prix, il est difficile de ne pas y arriver.

Xiaomi France nous a envoyé une unité de la Smart Band 8 pour la tester en profondeur. Et nous n’avons pas résisté à vous montrer à quoi ressemble ce premier contact avec le nouvel accessoire de Xiaomi juste après l’avoir sorti de la boîte.

Unboxing du XIAOMI Smart Band 8

Sous une boîte similaire à celle de la Smart Band 7, le bracelet Smart Band 8 se présente avec trois éléments à l’intérieur :

Smart Band 8 + un bracelet noir en caoutchouc

Câble de chargement magnétique

Instructions

Emballé dans un sachet en plastique – que nous avons détruit en essayant de l’ouvrir doucement -, le Smart Band 8 est livré avec le bracelet déjà installé, et dispose maintenant d’une nouvelle façon – et beaucoup plus rapide – de le changer, puisque le Band 8 comprend un système permettant de détacher d’une simple pression sur le bouton les deux extrémités du bracelet reliées au bracelet.

Et voilà : simple, facile et pas besoin de plus. Dommage que Xiaomi n’ait pas choisi d’inclure l’accessoire de pendentif dans la boîte, il faut donc l’acheter séparément, tout comme le clip spécial pour attacher le bracelet aux lacets de vos chaussures de sport, et activer le mode Pebble pour mesurer vos statistiques de course.

La Smart Band 8 est dotée d’un écran AMOLED qui lui offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 Hz, ce qui rend tout le système beaucoup plus fluide. En plus d’être étanche jusqu’à 50 mètres, la Band 8 propose +150 modes sportifs et une pléthore de capteurs qui peuvent vous fournir des mesures biométriques de votre taux d’oxygène dans le sang, de votre fréquence cardiaque, de la qualité de votre sommeil, du cycle menstruel et même de votre niveau de stress.

Et tout cela pour un prix très abordable : 39,99 euros. Comme vous pouvez le voir, nous clôturons cela juste avant de l’allumer pour la première fois. Nous vous le raconterons dans notre analyse de la Smart Band 8, qui promet beaucoup.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :