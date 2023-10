Les 14 meilleures fonctions que vous devez essayer dès que vous mettez à jour votre téléphone à Android 14, selon Google.

Voici les principales nouveautés que comprendra la mise à jour du système d’exploitation

Android 14 est déjà disponible et sera progressivement étendu à tous les téléphones Android qui le supportent

Google veut que vous mettiez à jour vers Android 14 le plus rapidement possible, et pour cela il a intégré 14 nouvelles fonctionnalités. Celles-ci vous permettront de créer des fonds d’écran grâce à l’IA, d’utiliser des thèmes monochromes, de saisir un code PIN à 6 chiffres ou de visualiser des images en HDR sans perte de netteté. Nous vous montrons ci-dessous toutes les nouveautés de la dernière version du système d’exploitation, qui est déjà disponible.

Les 14 meilleures fonctionnalités d’Android 14

Ultra HDR : Vous pourrez afficher des images en qualité HDR.

: Vous pourrez afficher des images en qualité HDR. Thèmes monochromes : Il est possible de choisir des thèmes pour tous les menus et applications intégrées qui s’affichent dans une seule couleur. Par exemple, si vous choisissez un thème noir, le fond des notifications sera de cette couleur, de même que les touches de la calculatrice.

: Il est possible de choisir des thèmes pour tous les menus et applications intégrées qui s’affichent dans une seule couleur. Par exemple, si vous choisissez un thème noir, le fond des notifications sera de cette couleur, de même que les touches de la calculatrice. Simplification et esthétisme : Les menus d’Android 14 seront plus intuitifs, plus propres et plus élégants que leurs versions précédentes.

: Les menus d’Android 14 seront plus intuitifs, plus propres et plus élégants que leurs versions précédentes. Personnalisation de l’écran : Les écrans d’accueil seront plus personnalisables. Vous pourrez insérer des horloges ou choisir la taille des dates affichées, parmi de nombreuses options.

: Les écrans d’accueil seront plus personnalisables. Vous pourrez insérer des horloges ou choisir la taille des dates affichées, parmi de nombreuses options. Générer des fonds d’écran grâce à l’IA : Comme son nom l’indique, vous pourrez générer des fonds d’écran grâce à l’Intelligence Artificielle. Il vous suffit de choisir le thème et les couleurs, et Android se chargera de les concevoir.

: Comme son nom l’indique, vous pourrez générer des fonds d’écran grâce à l’Intelligence Artificielle. Il vous suffit de choisir le thème et les couleurs, et Android se chargera de les concevoir. Utiliser le téléphone comme webcam : Connectez votre appareil à l’ordinateur pour utiliser la caméra frontale comme une webcam.

: Connectez votre appareil à l’ordinateur pour utiliser la caméra frontale comme une webcam. Gérer les autorisations des applications : Certaines applications vous informeront mieux sur la façon dont elles utilisent vos informations personnelles, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur les autorisations que vous leur accordez ou non.

: Certaines applications vous informeront mieux sur la façon dont elles utilisent vos informations personnelles, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur les autorisations que vous leur accordez ou non. Améliorations de la sécurité : La nouvelle mise à jour d’Android vous permettra d’utiliser un code PIN à 6 chiffres, au lieu des 4 habituels. Vous pourrez également déverrouiller votre appareil plus rapidement.

: La nouvelle mise à jour d’Android vous permettra d’utiliser un code PIN à 6 chiffres, au lieu des 4 habituels. Vous pourrez également déverrouiller votre appareil plus rapidement. Health Connect : Il s’agit d’un espace où toutes vos applications de santé, telles que celles de l’activité physique ou du sommeil, seront regroupées.

: Il s’agit d’un espace où toutes vos applications de santé, telles que celles de l’activité physique ou du sommeil, seront regroupées. Plus d’accessibilité pour Google Home : Il sera plus facile d’accéder aux paramètres de votre maison connectée via Google Home. Vous pourrez réduire la puissance des ampoules de la cuisine ou surveiller plus facilement à l’aide des caméras.

: Il sera plus facile d’accéder aux paramètres de votre maison connectée via Google Home. Vous pourrez réduire la puissance des ampoules de la cuisine ou surveiller plus facilement à l’aide des caméras. Changer les tailles : Modifiez à votre guise la taille des menus et l’alignement des notifications.

: Modifiez à votre guise la taille des menus et l’alignement des notifications. Réduire ou augmenter la taille des polices : Les textes vous semblent trop petits ? Vous pouvez augmenter la taille des lettres, tout comme les diminuer. Pas besoin de naviguer dans les paramètres, vous pouvez le faire en faisant glisser la barre d’options vers le bas.

: Les textes vous semblent trop petits ? Vous pouvez augmenter la taille des lettres, tout comme les diminuer. Pas besoin de naviguer dans les paramètres, vous pouvez le faire en faisant glisser la barre d’options vers le bas. Améliorations audio : Il sera plus facile de contrôler le son de votre appareil, ainsi que la connexion avec les écouteurs.

: Il sera plus facile de contrôler le son de votre appareil, ainsi que la connexion avec les écouteurs. Notifications flash : Vous pourrez activer le flash de l’appareil photo pour qu’il s’allume lorsque vous recevez des notifications.

N’oubliez pas que les Google Pixel, à la fois les nouveaux 8 et 8 Pro, qui sortiront avec Android 14, ainsi que les anciens modèles, se mettent à jour automatiquement. Si vous en avez un, vous n’avez rien à faire, mais dans le cas improbable où cela ne se produirait pas, vous pouvez toujours forcer la mise à jour.

