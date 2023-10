Silent Hill: Ascension révèle sa date de sortie sur les appareils mobiles

Pour l’instant, cette série interactive de la franchise de Konami arrivera sur les smartphones Android, et sûrement sur iOS, et ce sera pour Halloween.

Silent Hill: Ascension révèle sa date de sortie de manière inattendue

Ceux d’entre vous qui suivent l’actualité du monde du jeu vidéo, vous êtes probablement déjà au courant de tous les projets annoncés autour de la saga Silent Hill. Konami a annoncé en octobre de l’année dernière une série de nouveaux jeux vidéo de sa célèbre franchise d’horreur, et l’une de ces propositions, en plus du remake de Silent Hill 2 et d’autres, était Silent Hill: Ascension. En réalité, Ascension n’est pas exactement un jeu, mais c’est l’une des itérations les plus curieuses et intéressantes de la série.

Ses responsables, qui sont Genvid Technologies, Behaviour Interactive, Bad Robot Games et dj2, ainsi que Konami en tant que propriétaire de la propriété intellectuelle, définissent ce projet comme « une série interactive en streaming ». Jusqu’à présent, nous savions seulement que ses développeurs prévoyaient de lancer ce projet cette année, mais maintenant nous avons pratiquement tous les détails de ce que sera sa date de sortie tant attendue, et nous pouvons même affirmer quelle sera l’une de ses plateformes.

Silent Hill: Ascension a déjà révélé sa date de sortie via le Google Play Store

Cette nouvelle aventure narrative de Silent Hill est apparue par surprise sur le Google Play Store pour un pré-enregistrement, et c’est là que l’on a révélé que cette proposition intéressante arrivera ce mois-ci, plus précisément le 31 octobre aux États-Unis, le jour d’Halloween. Cependant, l’heure de sa sortie fera que le jeu sera accessible dès le 1er novembre en France, car il sera disponible à partir de 3h du matin dans notre pays. De plus, nous savons déjà que Silent Hill: Ascension sera disponible sur les smartphones Android et on s’attend à ce qu’il arrive également sur iOS, logiquement. D’autre part, il faudra voir s’il finit par arriver sur d’autres appareils comme les PC, par exemple, bien qu’à l’heure actuelle rien n’ait été dit à ce sujet.

Selon Genvid Technologies, Silent Hill: Ascension est « un mélange unique de spectacle en streaming et de jeu vidéo, dans lequel le public peut influencer le destin des personnages, des mondes et des histoires qu’ils aiment ». La description du jeu indique également ce qui suit : « La série suit plusieurs personnages principaux de lieux du monde entier, tourmentés par de nouveaux et terrifiants monstres de Silent Hill. Se cachant dans les ombres, ces monstres menacent de dévorer les personnes, leurs enfants et des villages entiers alors qu’ils sont attirés dans les ténèbres par des meurtres récents et des peurs et des culpabilités refoulées depuis longtemps ».

Pré-enregistrement de Silent Hill: Ascension sur le Google Play Store

Cette proposition interactive comprendra « des scènes quotidiennes où chaque jour est différent en fonction de vos actions et des choix du public ». Sans aucun doute, d’après tout ce que disent ses responsables, ce Silent Hill: Ascension semble être l’une des propositions les plus intéressantes de cette année pour les fans de jeux d’horreur et surtout de la saga Konami. Pour finir, rappelez-vous qu’ici en France, il semble que nous pourrons nous procurer cette proposition à partir du 1er novembre depuis le Google Play Store et sûrement depuis l’App Store d’iOS, et nous restons dans l’attente de la révélation de nouvelles plateformes, si cela se produit.

