Le processeur Exynos 2400 du Galaxy S24 serait aussi puissant qu’un Snapdragon 8 Gen 2. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles.

Samsung est en train de réaliser des tests de performance pour son nouveau processeur, et ce qu’il nous promet pour la prochaine génération n’est pas du tout prometteur. En réalité, on pourrait même considérer cela comme un pas en arrière.

Puce Samsung Exynos 2400.

Samsung refuse de laisser mourir la série Exynos. C’est quelque chose que nous savions déjà, car le fabricant coréen préparait un Exynos 2400 révolutionnaire. Cependant, le sentiment général de la communauté des utilisateurs est que nous ne voulons pas de leurs processeurs dans nos appareils.

Aussi puissants que soient les nouveaux Exynos, la réalité est qu’ils pêchent par des aspects importants tels que l’efficacité énergétique. Pourquoi les utilisateurs voudraient-ils une puce très puissante qui promet seulement un peu plus d’une demi-journée d’utilisation intensive si nous sommes généreux ? Peu importe qu’ils aient une lithographie de 3 nanomètres prête, les problèmes des puces Samsung sont trop évidents pour être ignorés.

Pour l’instant, il semble que les Coréens vont revenir à la stratégie d’utiliser leurs puces dans certains territoires, que cela nous plaise ou non, et bien que SAMMobile nous annonce que les nouveaux Exynos 2400 seront aussi puissants qu’un Snapdragon 8 Gen 2, ce ne sont pas de bonnes nouvelles.

Qualcomm a toujours l’avantage

Laisse-moi essayer de l’expliquer. Selon le média, le fabricant coréen est en train de réaliser les premiers tests pour améliorer les performances du GPU de la nouvelle puce, qui sera présente dans certains Galaxy S24. L’un de ces tests a fuité dans un benchmark du Powerboard 4.0 de Basemark.

Dans ce test, le GPU Xclipse 940 aurait obtenu 1 656 points. En données que nous pouvons comprendre, cela signifie qu’il améliore de 30% les performances du GPU de l’Exynos 2200, présent dans la précédente génération de téléphones haut de gamme du fabricant. Ses performances sont très similaires à celles de l’Adreno 740 de Qualcomm et de ses Snapdragon.

Et bien qu’il soit encore trop tôt pour prédire quoi que ce soit sur le processeur, il ne semble pas y avoir d’indications selon lesquelles le processeur pourrait égaler les futurs Snapdragon 8 Gen 3 en termes de performances. La nouvelle puce des Californiens promet des améliorations très substantielles par rapport à la génération actuelle, tandis que l’Exynos 2400 se rapproche davantage de cette génération que de la future.

C’est un pas en avant en ce qui concerne la fabrication de processeurs et leurs performances pour les Coréens, mais ils restent loin de la concurrence. Les chiffres le montrent, pas nous. Nous pourrions très bien acheter l’un des futurs haut de gamme qui utiliseront les Snapdragon 8 Gen 2 et, en plus d’économiser de l’argent, nous aurions des fonctionnalités beaucoup plus attrayantes.

Et même si l’Exynos 2400 est très proche du Snapdragon 8 Gen 2 (un excellent processeur, d’ailleurs), son principal problème est qu’il reste un chip Exynos avec tout ce que cela implique. Après avoir eu plusieurs téléphones Samsung avec ces processeurs, je peux dire que cela ne m’inspire aucune confiance.

Comme je l’ai dit plus tôt, les problèmes des Exynos sont plus qu’évidents et ne peuvent être ignorés. Ils ont fait en sorte que je quitte un téléphone d’une excellente qualité comme le Galaxy S22 Ultra à cause de la gestion énergétique déficiente de l’Exynos 2200, au profit d’un OnePlus 11 dont le Snapdragon 8 Gen 2 me donne une autonomie pour toute une journée et un niveau d’efficacité proche de celui de l’iPhone 14 Pro Max. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

En Europe, nous ne méritons pas les Galaxy S24 avec des puces de Samsung. Les processeurs de Qualcomm, même sur papier, sont en train de se positionner comme le meilleur choix pour le haut de gamme en termes de fonctionnalités et de performances. Pourquoi devrions-nous nous contenter de moins ?

