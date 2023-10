Pas seulement des mises à jour : Google proposera également des pièces et des pièces de rechange pour les Pixel 8 pendant 7 ans

Google a frappé fort: les Google Pixel 8 et 8 Pro auront des pièces disponibles pendant 7 ans, ainsi que des mises à jour.

Jusqu’à 7 ans de pièces disponibles et de mises à jour pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, comme une nouvelle mesure de Google

La présentation des Google Pixel 8 et 8 Pro a été remplie de nouveautés. Parmi les différentes annonces faites par Google, il y en a une qui pourrait changer le paradigme d’Android. Les Google Pixel 8 auront 7 ans de mises à jour. Oui, Google a décidé de suivre les traces d’Apple et d’offrir près d’une décennie de support pour ses appareils, ce qui prolongera considérablement leur durée de vie.

Jusqu’à 7 ans de mises à jour, mais les Google Pixel 8 auront également jusqu’à 7 ans de pièces et de pièces de rechange disponibles. Google a peut-être décidé de combattre l’obsolescence et la manière dont il a choisi de mener cette guerre est en présentant deux appareils qui auront une durée de vie très longue, en plus de fonctionner à plein régime grâce aux mises à jour.

Mises à jour et pièces de rechange: voici le plan de Google pour ses Pixel 8 et 8 Pro

La proposition de Google est intéressante et surtout utile. Mais surtout, ce qui est le plus curieux, c’est que tandis que sa Pixel Watch est irréparable, la société a décidé de faire étalage de sa force en indiquant qu’elle sera capable de fournir différents composants des Google Pixel 8 et 8 Pro pour effectuer les réparations nécessaires en cas de casse.

De plus, les utilisateurs pourront acheter des pièces des Google Pixel 8 et 8 Pro pour effectuer les réparations dans leur propre foyer. Cependant, cela ne sera disponible que, pour le moment, aux États-Unis grâce à la collaboration de Google avec la société iFixit. Tous les détails sur le programme que Google a entre les mains n’ont pas encore été divulgués.

Pour l’instant, on ne peut faire qu’attendre. Il est évident que le mouvement de Google en garantissant 7 ans de mises à jour et de pièces de rechange peut marquer l’industrie Android. On pourrait s’attendre à ce que le reste des entreprises adoptent également ces mesures.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :