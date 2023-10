Finies les bêtas : Android 14 est là et voici les premiers Xiaomi qui seront mis à jour (aux côtés de MIUI 15)

Nous attendions depuis plusieurs mois le grand jour de l’année pour Google. La sortie définitive de son nouveau système d’exploitation, un Android 14 qui deviendra le cœur de l’écosystème Xiaomi à partir de maintenant et qui, bien sûr, apportera des mises à jour pour les modèles éligibles. Les compatibles. Ceux encore en phase de maintenance.

Android 14 est maintenant parmi nous après avoir passé par sa phase traditionnelle de bêtas et il a été libéré au public. Comme d’habitude, les téléphones de la série Pixel sont les premiers à le recevoir, mais nous savons déjà quels modèles de Xiaomi seront les premiers à recevoir leur dose de la nouvelle version d’Android recouverte de MIUI 15. Les modèles inscrits dans leur phase bêta.

Les nouveautés clés d’Android 14

Comme nos collègues de Xataka Android nous le racontent, les changements apportés par Android 14 ne sont pas trop radicaux dans différents domaines, mais ils introduisent des nouveautés plus qu’intéressantes dans de nombreux aspects. Par exemple, enfin, pouvoir voir les cycles de la batterie pour connaître et évaluer son état, ou encore les améliorations en photographie et en vidéo. En résumé, les changements sont les suivants :

Enfin, les cycles de batterie : nous pourrons connaître l’état de santé de la batterie sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces. Enfin un outil natif.

Changement du geste pour revenir en arrière, avec un aperçu de l’endroit où nous allons au cas où nous voudrions rectifier.

Prise en charge native du codec AV1 qui améliore la lecture de vidéos en ligne.

Amélioration de l’enregistrement d’écran.

Utiliser le téléphone comme webcam pour l’ordinateur sans applications, de manière native.

Nouvelle conception de l’écran de verrouillage, poursuivant le changement introduit dans Android 13.

Possibilité de configurer le flash pour recevoir des notifications.

Divers changements dans l’interface du système.

Les Xiaomi qui recevront Android 14 et MIUI 15 en premier lieu

Xiaomi a récemment mis à jour la liste des modèles qui recevront Android 14 et MIUI 15. Une liste qui devrait continuer à s’allonger mais qui est élaborée au fur et à mesure que la marque les teste avec les ROM qui seront ensuite libérées. Cette liste s’est agrandie avec de nouveaux téléphones, qui sont les suivants :

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 12S

Mais les premiers téléphones Xiaomi à être mis à jour avec Android 14 et MIUI 15 sont décidés depuis longtemps, car ce sont les modèles qui ont accompagné le développement du système d’exploitation pendant toute sa phase bêta. Et ces modèles sont les suivants :

Il est curieux que le Xiaomi 13 Ultra ne figure pas dans cette liste, malgré le fait d’être le plus puissant jamais lancé par Xiaomi à ce jour. Mais le modèle Ultra n’a pas fait partie de la bêta dans ses premières phases, donc il devra attendre un peu plus longtemps. Les dates de mise à jour ne sont pas encore garanties, il faudra donc attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que Xiaomi commence à s’exprimer officiellement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :