La meilleure application caméra pour iOS permet désormais d’utiliser le bouton d’action de votre iPhone 15 Pro

Un des changements de conception les plus remarquables que nous avons vus sur les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est le remplacement de l’emblématique bouton de silence par un nouveau bouton d’action qui se trouve juste au-dessus des boutons de volume et qui vous permet d’effectuer différentes actions personnalisables comme allumer et éteindre la lampe de poche, exécuter des raccourcis, mettre le téléphone en mode silencieux ou contrôler l’appareil photo.

Applications de photographie

Petit à petit, les différentes applications iOS s’adaptent à cette nouvelle caractéristique des nouveaux fleurons d’Apple et précisément la meilleure application de caméra tierce pour les iPhone vient de publier une nouvelle version qui vous permettra de tirer le meilleur parti du nouveau bouton d’action de votre iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max.

Halide, l’une des meilleures applications de caméra pour iOS, vient d’annoncer sur le réseau social X (l’ancien Twitter) la version 2.13 de son application, qui se distingue par l’inclusion d’une série de fonctions qui vous permettront de tirer le meilleur parti du nouveau bouton d’action des iPhone 15 Pro.

Halide 2.13 is out now with a huge new feature:

????Action button with In-App Triggers for iPhone 15 Pro.

Switch lenses, toggle focus and exposure modes and more with the Action button. Out now: https://t.co/TlqtK6R13t pic.twitter.com/22oMYvb8v4

— Halide (@halidecamera) Octobre 4, 2023