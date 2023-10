Les Xiaomi 12T, Xiaomi 13 et 13 Pro sont mis à jour vers Android 14 avec MIUI 14 Global

Xiaomi a été la première marque, après Google, à publier la mise à jour vers Android 14

Le Xiaomi 12T Pro fait partie des premiers téléphones sélectionnés par Xiaomi pour recevoir la mise à jour vers Android 14

Xiaomi a une agréable surprise pour les propriétaires des Xiaomi 13 et 13 Pro ou du Xiaomi 12T sous la forme d’une mise à jour vers Android 14. La nouvelle version du système d’exploitation de Google est en train d’être distribuée via la version mondiale et stable de MIUI, et à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent déjà profiter des nouveautés de la dernière grande mise à jour.

Cependant, il faudra attendre quelques mois pour que Xiaomi termine le développement de MIUI 15, version destinée à introduire le plus grand nombre de nouveautés dans la surcouche personnalisée de l’entreprise.

Xiaomi commence à mettre à jour ses téléphones vers Android 14

Comme expliqué par Xiaomiui, la mise à jour a commencé à être déployée via OTA auprès des utilisateurs du monde entier, et elle devrait être progressivement disponible au téléchargement sur les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T vendus sur le marché mondial.

Il est prévu que les utilisateurs qui faisaient partie du programme bêta d’Android 14 seront les premiers à recevoir la mise à jour sur leurs appareils, et peu après, elle sera déployée pour le reste des utilisateurs du monde entier. Si aucun bug ni problème de fonctionnement majeur n’apparaît, l’OTA devrait commencer son déploiement dans les prochaines heures.

Ceux qui ont déjà reçu la mise à jour sur leurs téléphones signalent qu’elle pèse environ 5,5 Go et qu’elle est basée sur le patch de sécurité Android du mois de septembre.

Si l’on tient compte de la liste des téléphones Xiaomi compatibles avec Android 14 et MIUI 15, les prochains modèles à recevoir la mise à jour devraient être le Xiaomi 13 Ultra et le Xiaomi 12T Pro. On peut s’attendre à ce que les Xiaomi 13T et 13T Pro récemment présentés ne tardent pas non plus à recevoir la nouvelle version du système d’exploitation de Google.

