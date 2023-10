La mise à jour Android d’octobre 2023 est maintenant disponible au téléchargement, voici ses nouveautés

Maintenant il est possible de télécharger le nouveau patch de sécurité Android, le premier basé sur Android 14.

La mise à jour Android du mois d’octobre arrive en premier sur les appareils Pixel

La version finale d’Android 14 a éclipsé la sortie d’une nouvelle mise à jour de sécurité Android. Google a publié le patch de sécurité avec le bulletin qui répertorie les vulnérabilités du système d’exploitation résolues au cours des dernières semaines. La mise à jour Android d’octobre 2023 est disponible en téléchargement sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4a (5G). Tous les modèles précédents, y compris le Google Pixel 4a, ne font plus partie de la liste des terminaux compatibles avec les nouvelles mises à jour du système et de sécurité.

Cette fois-ci, la mise à jour est de type Pixel Feature Drop, car elle apporte de nouvelles fonctionnalités exclusivement destinées aux smartphones de la série Pixel.

Un nouveau Feature Drop arrive sur les Google Pixel avec le patch de sécurité d’octobre

La mise à jour d’octobre apporte plusieurs nouveautés intéressantes sur les Pixel, notamment une application de caméra repensée avec une interface plus intuitive, facilitant le passage d’un mode photo à un mode vidéo.

Des fonctions de personnalisation encore plus nombreuses ont également été ajoutées, notamment la possibilité de choisir de nouveaux styles d’horloge sur l’écran de verrouillage et une plus grande variété de thèmes de couleur.

Les propriétaires du Google Pixel Fold, premier téléphone pliable de la marque, pourront utiliser un nouveau mode interprète qui facilite les conversations avec des personnes ne parlant pas la même langue. Pour cela, les écrans intérieur et extérieur sont utilisés simultanément pour traduire les conversations en temps réel.

La photographie s’améliore également, car il est maintenant plus facile que jamais d’éditer les images RAW prises avec les appareils Pixel 6 et ultérieurs ou avec la tablette Pixel, en choisissant d’ouvrir automatiquement les images RAW dans l’éditeur RAW préféré directement depuis Google Photos.

Google annonce également des améliorations dans le mode d’économie de batterie, une fonction qui notifie l’utilisateur lorsqu’un câble ou un chargeur incompatible est utilisé, le streaming d’applications sur Chrome OS et quelques améliorations spécifiques à la tablette Pixel.

En plus de tout cela, il convient de mentionner que le patch de sécurité d’octobre est le premier à arriver sur les Pixel basé sur Android 14.

Ceux qui ne veulent pas attendre la mise à jour sur leurs téléphones peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au patch d’octobre publié par Google.

En revanche, le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités résolues par cette mise à jour, classées selon le niveau de menace qu’elles représentaient pour la plateforme. Certaines d’entre elles sont des améliorations spécifiques du fonctionnement et de la sécurité destinées aux téléphones Pixel.

Le patch de sécurité Android d’octobre 2022 sera publié dans les prochaines heures via OTA progressivement et arrivera peu à peu sur les modèles compatibles. Cependant, il est déjà possible de télécharger les packages de mise à jour correspondants pour chaque appareil afin de procéder à une installation manuelle, que ce soit via le fichier OTA ou via l’image d’usine de chaque terminal :

Google Developers | Packages OTA

Google Developers | Images d’usine

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :