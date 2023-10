Ne manquez pas les incroyables réductions pour le TOZO T20 et le TOZO S3

La plupart des passionnés de technologie sont sûrement conscients de la marque TOZO, qui a déjà réussi à se forger une solide réputation sur le marché. L’entreprise se concentre sur les gadgets et accessoires intelligents compacts, principalement dans les catégories des écouteurs et des montres intelligentes. Aujourd’hui, nous avons pour vous une offre spécifique dans ces domaines d’expertise. Car les écouteurs sans fil TOZO T20 et la montre intelligente TOZO S3 bénéficient d’une belle remise à la fois sur Amazon et le store officiel. Ce serait dommage de les rater.

TOZO T20

Commençons par les écouteurs sans fil TOZO T20, qui tentent de faire sensation dans la partie abordable du marché. Et les caractéristiques pour l’argent sont certainement assez attrayantes. En commençant par les haut-parleurs dynamiques de 10 mm avec un pavillon à bobine mobile pour un son Hi-Fi, amélioré par la technologie OrigX Acoustic 2.0. Vous pouvez également choisir parmi 16 modes EQ prédéfinis dans l’application TOZO pour personnaliser pleinement l’expérience audio selon vos préférences. Les écouteurs sont également dotés d’une grande autonomie, 10 heures de lecture avec une seule charge ou 42 heures supplémentaires avec l’étui de charge compact. Qui dispose également d’un couplage automatique, d’un affichage numérique LED et prend en charge à la fois la charge USB Type-C et sans fil.

De plus, nous bénéficions d’une réduction du bruit d’appel à double microphone pour des appels vocaux clairs. Et avec la cote d’étanchéité IPX8, un peu de transpiration ou de pluie ne vous arrêtera plus. Ces écouteurs sont également très confortables grâce à leur design ergonomique incurvé intra-auriculaire et vous pouvez choisir parmi 6 paires de bouchons en caoutchouc souple de différentes tailles. Les TOZO T20 sont maintenant disponibles pour seulement 35,99 $ sur le store officiel ou avec une remise similaire et quelques coupons supplémentaires sur Amazon. Tout simplement imbattable.

TOZO S3

Le deuxième modèle intéressant de la marque est la montre intelligente TOZO S3. Avec elle, vous obtenez une montre intelligente avec fonction d’appel Bluetooth, activée par le microphone et le haut-parleur premium intégrés. Un grand écran tactile HD de 1,83 pouce avec une résolution de 284×240 pixels est également un atout, et vous pouvez le personnaliser entièrement avec plusieurs cadrans de montre. Comme d’habitude, vous obtenez également l’ensemble complet d’applications de gestion de la santé comprenant l’écran de fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, le suivi de l’activité et du sang ou le compteur de pas. Et bien sûr, également plus de 100 modes sportifs pour toutes vos aspirations en matière de fitness.

Une montre intelligente moderne doit également offrir une endurance sérieuse. Et la TOZO S3 ne décevra certainement pas grâce à une capacité de batterie de 300 mAh. Nous pouvons donc raisonnablement nous attendre à environ 10 jours d’autonomie sur une seule charge en mode surveillance automatique de la fréquence cardiaque. Avec la certification IP68 robuste, elle est également prête pour vos aventures en plein air. Tout ce qui est important est disponible dans l’application TOZO Health sur votre téléphone, qui est compatible avec les plates-formes iOS et Android. Et les prix actuels sont réduits à seulement 33,99 $ sur le store officiel ou alternativement sur Amazon avec un coupon.

