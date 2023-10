Voici la meilleure façon d’envoyer vos photos sur WhatsApp sans perdre de qualité depuis votre mobile Xiaomi

Nous attendons depuis longtemps que WhatsApp habilite l’option de pouvoir envoyer des photos à la meilleure qualité possible et enfin, nous pouvons le faire avec sa nouvelle fonctionnalité de photos en HD. Cependant, bien que l’application promette qu’il n’y ait pas de perte de qualité, il est vrai que quelque chose est compressé dans ce fichier.

C’est pourquoi, dans ce post, nous allons vous montrer un astuce grâce à laquelle vous pourrez envoyer des photos et d’autres fichiers avec exactement la même qualité originale avec laquelle ils ont été créés, une fonctionnalité qui sera certainement d’une grande aide pour beaucoup d’entre vous et qui est très facile à utiliser.

Comment envoyer des photos sur WhatsApp avec la même qualité que l’original

Comme nous l’avons dit, cette fonctionnalité de WhatsApp est spécialement conçue pour tous les utilisateurs ayant besoin d’envoyer et de recevoir des photographies avec la meilleure qualité possible, même si, comme il est évident, elles auront considérablement plus de poids que si nous les envoyons comme d’habitude.

En réalité, notre recommandation est que si la qualité de la photo n’est pas essentielle pour vous, vous utilisez cette nouvelle fonctionnalité de photos HD qui a été présentée il y a quelques semaines, car nous continuerons à obtenir un résultat vraiment bon avec une taille de fichier considérablement plus petite afin de maintenir un espace de stockage interne plus grand sur votre téléphone.

Cela dit, voici cette astuce qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, est très simple à exécuter :

Une fois une conversation ouverte sur WhatsApp, appuyez sur l’icône du trombone et sélectionnez « Document »

Maintenant, il vous suffit de rechercher le fichier que vous souhaitez envoyer, cliquez dessus et il sera partagé avec la qualité originale avec laquelle il a été créé

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :