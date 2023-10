L’un des smartphones de l’année s’effondre : 345 euros pour un haut de gamme avec Android 14 et 256 Go

Si vous voulez avoir un véritable pouvoir entre vos mains, ce téléphone vous le donnera, en plus d’une autonomie brutale.

Le POCO F5 est conçu pour durer et être l’un des meilleurs téléphones de 2023 en termes de matériel et de performance.

Voulez-vous renouveler votre téléphone et votre budget se situe entre 300 et 350 euros ? Ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs options comme le Google Pixel 6a, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G ou le realme 11 Pro. Mais si vous avez vraiment besoin de puissance, de batterie et d’appareil photo, le POCO F5 vous offre tout cela à un niveau incroyable. Vous pouvez l’acheter pour 345 euros sur AliExpress, bien en dessous des 378 euros d’Amazon ou des 399,99 euros du site officiel.

Nous parlons du modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec l’un des processeurs les plus récents, une batterie presque infinie et un grand écran fluide. Le POCO F5 est également l’un des premiers à recevoir la mise à jour vers Android 14 très prochainement. Lorsque la sixième génération de smartphones POCO sera prête, ce POCO F5 sera une excellente opportunité d’achat.

Obtenez le téléphone mobile le plus équilibré de 2023 pour 345 euros

Et si vous avez besoin ou voulez plus de mémoire RAM, ce modèle dispose d’une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire pour 374 euros sur AliExpress également. Dans les deux cas, nous pouvons obtenir les modèles de couleur noir ou blanc neige sur les offres d’AliExpress. Il est très agréable à tenir en main avec ce boîtier en polycarbonate de 7,9 mm d’épaisseur et 181 grammes de poids.

L’un de ses plus grands accomplissements est d’avoir monté un aussi bon écran pour si peu cher. Nous avons un écran Amoled de 6,67″ avec résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz. Il dispose d’une luminosité maximale de 1000 nits, de la compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision, ainsi que d’une protection contre les rayures grâce au Gorilla Glass 5. Le capteur d’empreintes digitales est cette fois sur le côté.

Une grande nouveauté de ce POCO F5 est qu’il est équipé du puissant Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, un CPU de 4 nm et 2,91 GHz qui offre des performances fantastiques avec plus de 1 100 000 points dans le test Antutu. Sa mémoire interne est de 256 Go et il dispose de 8 Go de RAM pour une multitâche fluide et sans décalage.

Un autre aspect étonnant de ce POCO F5 est son excellente performance en photographie. Nous avons un appareil photo avec stabilisateur optique d’image à l’arrière et trois capteurs : Omnivision OV64B de 64 MP f/1.79, grand angle Sony IMX355 de 8 MP avec 199 degrés d’amplitude et objectif macro GalaxyCore de 2 MP. Ensemble, ils enregistrent en 4K à 60 ips de manière extrêmement stable. Son objectif Samsung frontal de 16 MP fait également un travail spectaculaire.

➡️ Voir l’offre POCO F5 (8/256 Go)

Avec une batterie de 5000 mAh, il peut nous offrir environ deux jours d’autonomie, selon votre utilisation. Vous pourrez le recharger en un instant avec sa charge rapide de 67W. Enfin, au niveau de la connectivité, il n’a rien à envier à n’importe quel autre téléphone : 5G, NFC, port pour casque Jack de 3,5 mm, Bluetooth 5.3, WiFi 6, GPS, infrarouge et double SIM.

