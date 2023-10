Samsung Galaxy A55 : premiers détails dévoilés sur le nouveau flagship de gamme moyenne de la marque coréenne

Une récente fuite du média spécialisé Galaxy Club nous révèle certaines des spécifications du futur Samsung Galaxy A55, telles que son processeur ou ses caméras.

Le successeur du Samsung Galaxy A54 révèle certaines de ses caractéristiques

Tous les efforts de Samsung étaient concentrés sur le lancement de ses trois nouveaux appareils de la série Galaxy FE, notamment les Galaxy S23 FE, Galaxy Buds FE et Galaxy Tab S9 FE et Tab S9+ FE, qui ont été officiellement lancés aujourd’hui. C’est peut-être pour cette raison que les premières rumeurs d’un nouveau terminal sur lequel la société travaille commencent déjà à nous parvenir.

Il s’agit du Samsung Galaxy A55, le nouveau porte-étendard de milieu de gamme de la marque coréenne pour 2024, dont quelques détails ont été divulgués, révélant ainsi les projets de Samsung pour ce nouveau smartphone.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le nouveau Samsung Galaxy A55

Une récente fuite du média spécialisé Galaxy Club révèle quelques-unes des principales caractéristiques du nouveau Samsung Galaxy A55, telles que son processeur ou ses caméras.

Ainsi, selon ce média, le futur Samsung Galaxy A55 sera équipé du nouveau processeur Exynos 1480, une puce qui est déjà en cours de test et qui est plus puissante et plus efficace que l’Exynos 1380 actuel monté sur le Galaxy A54.

De même, cette fuite affirme également que le système de caméras du Samsung Galaxy A55 sera très similaire à celui de son prédécesseur et qu’il y aura peu de changements par rapport à ce modèle. Par conséquent, on s’attend à ce que le Galaxy A55 opte pour un triple module de caméras composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro dont la résolution n’a pas encore été dévoilée.

De plus, le Galaxy A55 serait doté de la même caméra frontale de 32 mégapixels que nous avons vue dans la série Galaxy A5X depuis le Galaxy A51, qui est arrivé en France à la mi-2020.

Évidemment, il ne s’agit que des premières fuites concernant le Samsung Galaxy A55 qui devrait arriver sur le marché en mars 2024 et jusqu’à ce que cela se produise, de nombreuses choses peuvent encore changer. Comme toujours, nous vous tiendrons informé en temps voulu de toutes les rumeurs qui nous parviendront concernant le nouveau porte-étendard de milieu de gamme de la marque coréenne.

