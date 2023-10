Xiaomi et Amazon ont travaillé ensemble pour créer une smart TV qui ne coûte que 319 euros

Un des téléviseurs intelligents que nous avons le plus recommandé baisse de prix, mais seulement pour un temps limité.

Le devant d’un des smart TV F2 de Xiaomi.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs téléviseurs intelligents pas cher de Xiaomi avec une remise. Seulement 319 euros pour la Xiaomi TV F2 de 43 pouces, un prix génial pour un appareil qui révolutionnera votre salon. Êtes-vous membre d’Amazon Prime? Vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Vous avez l’opportunité d’obtenir un appareil qui est bien plus qu’un téléviseur. Grâce au système d’exploitation créé par Amazon, notre protagoniste remplit toutes les attentes que nous avons d’un téléviseur intelligent, il ne vous décevra pas. Il est grand temps que vous puissiez profiter du meilleur contenu.

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV

Voici la smart TV chinoise

43 pouces, résolution 4K UHD et une couleur qui vous captivera. Ne vous laissez pas influencer par le prix abordable de ce smart TV, nous avons affaire à un panneau de qualité qui surpasse de nombreux concurrents. Ce sera le meilleur endroit pour profiter pleinement de ces films que vous aimez tant. De plus, il ne s’agit pas d’un téléviseur trop grand, vous pourrez donc également le placer facilement dans une pièce.

Comme nous l’avons mentionné, le système d’exploitation livré avec la Xiaomi TV F2 a été créé par Amazon. Nous parlons de Fire TV OS, qui vous permettra de télécharger facilement les meilleures applications de séries et de films. Peu importe que vous préfériez Disney+, Netflix, YouTube ou tout autre, vous les aurez pratiquement toutes.

Sur la télécommande qui accompagne cette TV, vous trouverez un bouton avec lequel vous pourrez faire de la magie facilement. En appuyant simplement dessus, vous invoquerez Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. Posez-lui n’importe quelle question ou demandez-lui de trouver un bon film sur Netflix pour vous, quand vous vous habituerez à sa compagnie, vous ne pourrez plus vous en passer.

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV

Soyons honnêtes, vous aurez du mal à trouver un téléviseur comme celui-ci pour moins de 350 euros. Vous l’avez pu le constater de vos propres yeux, la création de Xiaomi est un excellent centre de divertissement et vous permettra de profiter du meilleur contenu en appuyant simplement sur un bouton. Nous ne savons pas combien de temps cette offre sera disponible, mais je n’y réfléchirais pas trop longtemps.

