Ceci est le smartphone avec 256 Go le moins cher que vous pouvez acheter et cela vaut vraiment la peine

La marque realme se distingue depuis plusieurs années dans ce type de dispositifs et de prix.

Le top des realme 10 n’aura pas la 5G, mais il aura une performance exceptionnelle avec une batterie incroyable.

Vous avez besoin d’un téléphone pas cher avec une bonne quantité de gigaoctets? Eh bien, je vais vous recommander le realme 10 4G, un téléphone avec une très bonne performance et dont le modèle 256 Go peut être le vôtre pour seulement 209 euros sur AliExpress. Vous pouvez également l’obtenir pour 219 euros sur MediaMarkt ou 223 euros sur Amazon. C’est l’un des modèles les plus remarquables actuellement, malgré son année d’existence quasi complète.

Nous avons pu analyser le realme 10 4G lors de sa sortie et nous ne sommes pas surpris par son grand succès actuel. Le prix de sortie sur le marché de ce modèle était de 299 euros et en onze mois il n’a pas tellement baissé en raison de la grande valeur qu’il offre à l’utilisateur. C’est un téléphone avec une très bonne performance, l’un des realme avec la meilleure batterie et il est approuvé pour la mise à jour officielle vers Android 13.

realme 10 4G (8/256 Go)

Achetez un excellent téléphone moyen de gamme avec 256 Go pour seulement 209 euros

Il est surprenant de voir un téléphone aussi pas cher avec un si bon écran. De cette manière, realme frappe fort face à la concurrence. Il dispose d’un écran Super Amoled de 6,4″ avec résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La luminosité qu’il atteint est de 1000 nits et est protégé par Gorilla Glass 5.

En ce qui concerne le prix, nous pouvons voir plusieurs éléments, comme le fait qu’il a un corps en plastique. Cependant, son épaisseur surprend en ne mesurant que 7,9 mm et en pesant 178 grammes. Il intègre également 2 microphones, l’un pour la capture de votre voix lors d’appels et l’autre pour éliminer le bruit de fond.

À l’intérieur, il dispose d’un des processeurs MediaTek Helio les plus avancés, le Helio G99 de 6 nm et d’une vitesse d’horloge de 2,2 GHz. Ce modèle est livré avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage interne UFS 2.2 extensible avec des cartes microSD jusqu’à 2 To. Dans le célèbre test d’Antutu, il dépasse les 400 000 points, ce qui nous rapproche d’une performance assez bonne pour son prix.

Un autre aspect à souligner est son double appareil photo arrière composé d’un capteur Samsung S5KJN1 de 50 MP f/1.8 et d’une lentille N&B de 2 MP. À l’avant, il dispose d’une caméra Omnivision de 16 MP qui se comporte très bien pour les selfies.

La batterie est un autre point très favorable de ce realme 10 4G, car avec ses 5000 mAh, il peut nous offrir une autonomie proche de 3 jours avec une utilisation normale. De plus, il dispose d’une charge rapide de 33 W par câble. En moins d’une heure et quart, il sera chargé.

realme 10 4G (8/256 Go)

En termes de connectivité, ce realme 10 4G est assez complet, car il est compatible avec les réseaux 4G (et antérieurs), le WiFi 5, le Bluetooth 5.3 à faible consommation, la puce GPS de positionnement précis, le port casque Jack 3,5 mm et la possibilité d’utiliser la double SIM.

