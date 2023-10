Le jour des Google Pixel, celui qui a réussi est… Samsung

Contraprogrammation rusée à Google, depuis le géant Samsung, ils ont voulu ramener à la vie leurs Galaxy ‘Fan Edition’, précisément les appareils les plus demandés par le public.

Image promotionnelle de Samsung avec le Galaxy S23 ‘Fan Edition’ dans toutes ses couleurs et finitions.

Aujourd’hui était le jour de Google Pixel et nous l’avons traité comme tel, en suivant en direct la présentation des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, des écouteurs Pixel Buds Pro et de la montre intelligente Pixel Watch 2, qui viennent renouveler complètement la famille « Made by Google » avec les appareils phares du catalogue Android, les plus similaires au concept d’Apple et de ses iPhone.

Cependant, le véritable protagoniste de la journée n’a pas été Google, curieusement, car pour moi il y a un clair gagnant dans cette bataille de présentations et d’événements que nous avons vécus depuis tôt ce matin. Et en effet, c’est un géant comme Samsung qui a voulu contrer avec force Google en présentant ses nouveaux ‘Fan Edition’.

Il s’agit sans aucun doute des grands protagonistes de la journée, car nous parlons des appareils les plus abordables de gamme premium de Samsung, qui, évidemment en raison de leurs caractéristiques et de leur rapport qualité-prix, seront également les plus recherchés et les plus vendus parmi les Galaxy S et Galaxy Tab S dans les mois à venir.

Samsung prend les choses au sérieux en 2023 avec ses appareils ‘Fan Edition’

Laissons de côté Google, nous sommes ici pour saluer à nouveau la proposition de Samsung avec ses ‘FE’, car le géant sud-coréen a abandonné la famille en 2022 probablement à cause des problèmes d’approvisionnement, pour revenir maintenant avec les smartphones que la communauté réclame de manière triomphante.

Et oui, Samsung ne s’est pas contenté de redessiner le Galaxy S23 à partir de la même construction et des mêmes matériaux, mais avec des touches d’un matériel légèrement moins puissant et également moins cher, agrémenté de tout ce que les utilisateurs demandent et en les écoutant également lorsqu’il s’agit de mettre sur le marché un Galaxy S plus abordable en termes de prix.

Le fait que des appareils de toutes sortes portent ce nom montre que Samsung continue de faire confiance aux ‘Fan Edition’ après une année 2022 sans renouvellements, mais en réalité, nous avons affaire aux best-sellers de leurs séries les plus reconnues.

Cette même recette est appliquée aux Galaxy Buds FE, qui héritent du même design et de la même annulation active du bruit que leurs frères plus coûteux, ainsi qu’une excellente qualité audio, bien que dans leur cas, le prix soit incroyablement bas, à seulement 109 euros.

La surprise, en tout cas, a été l’arrivée de deux tablettes supplémentaires qui s’inscriront dans la famille ‘Fan Edition’ avec des performances solides, une compatibilité avec le S-Pen et des prix à partir de 539 euros, pour répondre à ceux qui ont besoin d’une tablette Android de capacités moyennes à un prix abordable.

Le succès des Galaxy FE est soutenu par leurs propres résultats sur le marché

La vérité est qu’au début, personne ne comprenait vraiment l’arrivée de ces Galaxy FE alors qu’il y avait déjà des modèles lite dans la famille Galaxy S, mais nous avons rapidement réalisé que si les résultats en termes de ventes étaient si positifs, c’était parce que ce sont effectivement les Galaxy S que les utilisateurs demandent.

L’idée derrière les Galaxy FE est de rafraîchir la gamme premium de Samsung pour offrir une expérience utilisateur équilibrée, sans la puissance maximale, mais avec toutes les caractéristiques attendues et demandées par les fans de Samsung, et ce, à un prix beaucoup plus attrayant et abordable.

La question qui reste toujours en suspens avec les Galaxy FE, c’est que… Si Samsung sait ce que veulent ses utilisateurs, pourquoi ne le fait-il pas directement dans le modèle original ?

C’est un peu comme construire un Galaxy S si Redmi ou realme le faisaient, avec les meilleures fonctionnalités possibles, tout en demandant le moins d’argent possible, jouant en partie à ce jeu des « flagship killers » qui était auparavant une question clairement chinoise.

La stratégie fonctionne et les ventes aussi, car ces modèles complètent la gamme Galaxy S et Galaxy Buds, donc évidemment, ce sont à mes yeux les smartphones les plus importants de la journée, malgré le lancement du Pixel 8 que nous avons également connu.

Cependant, il reste quelques questions en suspens, car Samsung n’a pas confirmé tous les marchés où les Galaxy ‘Fan Edition’ de 2023 seront disponibles, et en plus, ils devront également nous répondre à cette question existentielle que nous nous posons depuis l’arrivée des FE… Si Samsung sait ce que veulent ses utilisateurs, pourquoi ne le fait-il pas directement dans le modèle original ?

