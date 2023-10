Xiaomi baisse le prix de l’un de ses gammes moyennes les plus recommandées : à vous pour seulement 159 euros

Un des smartphones les plus attrayants de Xiaomi est en promo sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée.

L’écran du POCO M5s.

Ne vous compliquez pas. Je suis ici pour vous parler d’un Xiaomi qui a exactement ce dont vous avez besoin et avec lequel vous pourrez profiter pendant longtemps. Le POCO M5s est à votre portée pour seulement 159 euros sur Amazon, c’est un excellent achat pour ceux qui recherchent un smartphone complet et équilibré pour peu d’argent.

Le smartphone chinois est sorti à la vente pour près de 230 euros, maintenant qu’il est en promo, il est devenu l’une des meilleures options pas cher. Il arrive avec un design qui attire les regards, un bon écran, un processeur très performant et des caméras dont vous pourrez profiter pleinement. Je n’ai aucun doute, c’est l’un des meilleurs achats pour moins de 200 euros.

POCO M5s (128 GB)

Tout ce que vous obtenez avec ce beau Xiaomi

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,43″ avec résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Sous le capot de notre protagoniste se trouve le Helio G95, un bon processeur fabriqué par MediaTek. Vous n’aurez rien à craindre, c’est une puce plus que capable avec laquelle vous profiterez de bonnes performances. Comme nous l’avons signalé, vous obtenez le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres plus que décents pour un appareil aussi pas cher.

Son écran sera un excellent endroit pour profiter de votre contenu préféré, il dispose de la technologie AMOLED et atteint 6,43 pouces. Ne vous laissez pas tromper par son prix abordable, c’est un écran de qualité qui rivalise avec les meilleurs de sa catégorie.

Vous pourrez également prendre de belles photos avec le téléphone Xiaomi, il intègre 4 caméras arrière qui ne vous décevront pas. Exploitez au maximum son capteur principal de 64 mégapixels, son grand angle de 8 mégapixels, sa caméra pour le mode portrait et son capteur macro.

POCO M5s (128 GB)

Il vous sera très difficile de trouver un smartphone aussi complet et recommandé pour moins de 160 euros, je vous l’assure. Si cela vous intéresse, ne cherchez pas plus loin, les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée et ce prix incroyable pourrait disparaître à tout moment.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :