Cette smart TV 4K de Xiaomi avec Android TV est incroyable pour 278 euros

Il s’agit de l’une des télévisions les moins chères et les plus complètes du marché actuel.

La famille A2 de télévisions de Xiaomi présente un design innovant et des améliorations dans le système de son intégré.

Lorsque vous recherchez une télévision parfaite, je recommande toujours de vérifier si elle intègre Android TV. Il s’agit d’un système créé pour les télévisions, offrant le meilleur de la technologie Android mobile sur votre écran de télévision. Parmi les meilleurs téléviseurs Android, Xiaomi propose de nombreux modèles, allant de 100 euros à près de 1000 euros.

Aujourd’hui, je tiens à vous recommander cette excellente offre sur le modèle Xiaomi TV A2 de 43 pouces qui peut être à vous pour seulement 278,50 euros chez PcComponentes ou 278,99 euros chez MediaMarkt. C’est le moment idéal pour acquérir cette télévision qui pourrait être votre nouvel écran de travail, de jeu ou de visionnage de séries et de films dans votre chambre.

Achetez cette smart TV de Xiaomi à un prix jamais vu auparavant

Pour une télévision aussi pas cher, son design est très soigné et utilise de bons matériaux. On peut voir le travail remarquable accompli par Xiaomi dans cette famille de télévisions A2. C’est un téléviseur qui pèse environ 9 kg avec son support et que vous pouvez accrocher au mur avec un support VESA de 300 x 300 mm. Les cadres métalliques lui confèrent un caractère premium.

Il est livré d’origine avec le système d’exploitation Android TV 10.0, bien qu’il soit très probable qu’il sera mis à jour vers la prochaine version cette année. Avec ce système, vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil, ajouter tous les canaux gratuits de Xiaomi TV (qui sont nombreux) et bénéficier de l’assistance de Google pour effectuer des recherches vocales et contrôler les appareils connectés via l’application Google Home.

Ce modèle est équipé d’un écran IPS de 43 pouces avec une résolution native 4K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est compatible avec les derniers formats de plage dynamique étendue tels que HDR10 et Dolby Vision. Il a un temps de réponse de seulement 5 ms, ce qui en réalité également un bon téléviseur pour profiter des jeux sur les consoles de dernière génération.

Dans cette nouvelle famille A2, Xiaomi a voulu augmenter la puissance des haut-parleurs en les portant à 24W RMS au total avec ses deux haut-parleurs intégrés. Ils sont compatibles avec le Dolby Audio, DTS X et DTS HD. Je vous recommande d’ajouter à votre achat une barre de son avec un caisson de basses pour obtenir un son plus proche de celui du cinéma.

Cette télévision offre une connectivité très complète. Elle dispose du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0 pour une connexion sans fil à Internet ou pour connecter des écouteurs sans fil. En ce qui concerne les ports physiques, elle dispose de 3 HDMI 2.1, 2 USB, d’une entrée AV composite, d’une entrée Ethernet RJ45, d’une sortie audio optique numérique et d’un port pour casque.

En conclusion, si vous souhaitez avoir une télévision avec Android TV et à un prix très abordable, ce modèle A2 de Xiaomi est un achat parfait pour ce prix. Son prix de lancement de 449 euros était trop élevé, mais c’est maintenant le bon moment pour l’acquérir à bas prix.

