Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro: nouveaux appareils photo, design innovant et mises à jour sur 7 ans

Google a présenté les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ses smartphones haut de gamme avec lesquels il tentera de conquérir le marché pour le reste de l’année.

Le Google Pixel 8 Pro dans sa nouvelle couleur bleue attrayante

Le 4 octobre 2016, Google a dévoilé au monde la première génération de smartphones Pixel. Exactement sept ans et huit générations plus tard, la série connaît son meilleur moment et Google veut maintenir cette dynamique avec une nouvelle génération. Une génération composée des nouveaux Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro.

Ce duo de dispositifs arrive après des mois de rumeurs, de fuites et d’indices révélés par la société elle-même. Il arrive sur le marché à un moment crucial, lorsque ses principaux concurrents, les iPhone 15, semblent avoir fait un mauvais départ, et il y a ceux qui recherchent une alternative aux derniers téléphones de la célèbre marque à la pomme. C’est là que Google entre en jeu avec ses Pixel 8, des dispositifs qui s’améliorent dans tous les domaines essentiels et ajoutent de nouvelles astuces pour maintenir leur position de smartphone le plus « intelligent » du marché.

Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, toutes les informations

Google Pixel 8 Series, fiche technique Caractéristiques Google Pixel 8 Google Pixel 8 Pro Dimensions 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

189 grammes 162,6 x 76,5 x 8,8 mm

213 grammes Écran Actua Display OLED de 6,2 pouces, Full HD+, taux de rafraîchissement de 60-120 Hz, luminosité jusqu’à 2000 nits (1400 nits HDR) Super Actua Display OLED LTPO de 6,7 pouces, Quad HD+, taux de rafraîchissement de 1-120 Hz, luminosité jusqu’à 2400 nits (1600 nits HDR) Processeur Google Tensor G3

Puce de sécurité Titan M2 Google Tensor G3

Puce de sécurité Titan M2 RAM 8 Go LPDDR5X 12 Go LPDDR5X Système d’exploitation Android 14

7 ans de mises à jour du système d’exploitation

7 ans de mises à jour de sécurité

7 ans de mises à jour Pixel Feature Drop Android 14

7 ans de mises à jour du système d’exploitation

7 ans de mises à jour de sécurité

7 ans de mises à jour Pixel Feature Drop Stockage 128/256 Go UFS 3.1 128/256/512 Go UFS 3.1 Caméras Arrière : Principal 50 Mpx Octa-PD avec OIS

12 Mpx ultra grand angle

Avant : 10,5 mégapixels avec autofocus PD Arrière : Principal 50 Mpx Octa-PD avec OIS

48 Mpx ultra grand angle avec autofocus Quad PD et mode macro

48 Mpx téléobjectif ƒ/2.8 avec zoom optique 5x et OIS (Super Res Zoom jusqu’à 30x)

Avant : 10,5 mégapixels avec autofocus PD Batterie 4575 mAh

Charge rapide jusqu’à 27 W

Charge sans fil Qi jusqu’à 18 W 5050 mAh

Charge rapide jusqu’à 30 W

Charge sans fil Qi jusqu’à 23 W Autres Verre Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière

Protection IP68

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Déverrouillage facial Verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière

Protection IP68

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Déverrouillage facial Connectivité Bluetooth 5.3 Double SIM (nano-SIM + eSIM)

Wi-Fi 7

NFC

USB 3.2 Type-C (3.2) Bluetooth 5.3 Double SIM (nano-SIM + eSIM)

Wi-Fi 7

NFC

USB 3.2 Type-C (3.2)

UWB Prix de lancement À partir de 799 euros À partir de 1099 euros

Un design arrondi qui dit adieu aux courbes

Google affine continuellement la ligne de design de sa série de smartphones Pixel, et dans cette huitième génération, il semble avoir fait plusieurs pas en avant en termes d’ergonomie.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro conservent les traits les plus caractéristiques des générations précédentes de la famille, notamment la fameuse « Camera Bar », qui depuis son incorporation dans les Pixel 6 est devenue le symbole le plus représentatif de cette famille de dispositifs.

Cette fois-ci, elle est fabriquée en aluminium avec une finition mate ou brillante selon qu’il s’agit du Pixel 8 ou du Pixel 8 Pro. Dans les deux cas, elle s’intègre au châssis du téléphone fabriqué en utilisant de l’aluminium recyclé. Le corps du téléphone a maintenant des coins plus arrondis, et la marque a décidé d’abandonner les courbes de l’écran qui étaient présentes dans les modèles « Pro » jusqu’à présent. Les deux téléphones ont un écran plat.

Nous trouvons quelques différences en termes d’esthétique et de matériaux utilisés. Le Pixel 8 dispose de deux panneaux en verre Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière, avec une finition brillante au dos et disponibles en trois couleurs différentes : noir (obsidienne), gris (hazel) et rose.

Le Google Pixel 8 Pro passe à la deuxième génération du verre Gorilla Glass Victus pour protéger sa partie avant et arrière, et adopte une finition mate sur le verre situé à l’arrière, combinée avec un aluminium poli à l’effet brillant qui entoure son corps. Dans ce cas, les couleurs disponibles sont noir (obsidienne), blanc (porcelaine) et bleu.

Les deux modèles bénéficient d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière et dissimulent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

En ce qui concerne l’écran, Google a introduit deux nouveaux panneaux dans sa dernière famille de terminaux, appelés « Actua Display » et « Super Actua Display ». Ces appellations font référence à un type de panneau OLED plus lumineux que dans les générations précédentes, capable d’atteindre une luminosité de 2000 ou 2400 nits respectivement pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

L’écran du Pixel 8 conserve une résolution Full HD+ et offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que l’écran du Pixel 8 Pro augmente la résolution et, bien qu’il offre la même fréquence de rafraîchissement maximale, il est capable de varier le taux de rafraîchissement de manière dynamique car il s’agit d’un panneau de type LTPO.

Tensor G3 avec ray-tracing et IA avancée

Le processeur Tensor G3 est responsable de l’alimentation de la nouvelle famille de dispositifs de Google. Il s’agit d’un processeur fabriqué en 4 nanomètres qui possède un ensemble de neuf cœurs de CPU : quatre cœurs Cortex-A510, quatre cœurs A-715 et un cœur Cortex-X3 hautes performances. Les fréquences d’horloge maximales sont respectivement de 2,15, 2,45 et 3 GHz.

Avoir fait le saut vers une technologie de cœurs plus moderne comme l’ARMv9 signifie que les nouveaux dispositifs bénéficient de quelques améliorations de sécurité majeures. Par exemple, ils incluent pour la première fois la prise en charge des extensions d’étiquetage de mémoire (MTE), qui peuvent prévenir les attaques basées sur la mémoire. Ils incluent également une prise en charge exclusive de l’exécution de code 64 bits.

L’aspect graphique s’améliore également grâce au GPU ARM Mali-G715 à dix cœurs cadencés à 890 MHz dans sa version « Immortalis », qui prend en charge le ray tracing et offre également un encodage et un décodage vidéo 8K30 en H.264 et HEVC, ainsi qu’un encodage AV1 jusqu’à 4K30.

Le TPU, responsable de la plupart des tâches d’apprentissage profond et d’apprentissage automatique, est également amélioré en augmentant sa fréquence d’horloge à 1,1 GHz.

À cela s’ajoutent 8 ou 12 Go de mémoire RAM LPDDR5X et un stockage interne à partir de 128 Go dans les deux variantes. En ce qui concerne la capacité des batteries, nous observons une légère augmentation par rapport aux Pixel 7, passant respectivement à 4575 mAh pour le Pixel 8 et 5050 mAh pour le Pixel 8 Pro. Dans les deux cas, une charge rapide jusqu’à 23 ou 30 W, ainsi qu’une recharge sans fil sont disponibles.

De nouvelles caméras et une expérience photo « Pro »

Chaque nouvelle génération de smartphones Pixel arrive avec un système de caméras susceptible de devenir le meilleur de l’année. Dans cette huitième itération de la famille, Google a souhaité faire plusieurs avancées en matière de matériel et de logiciel afin de faire de l’appareil photo de ses Pixel 8 le meilleur du marché.

Les deux modèles intègrent le même capteur Samsung ISOCELL GN2 de 50 mégapixels de résolution avec stabilisation optique de l’image et le même appareil photo frontal de 10,5 mégapixels avec autofocus. Et, essentiellement, c’est là que se terminent les similitudes.

Le Pixel 8 dispose d’un second appareil photo Sony IMX386 de 12 mégapixels associé à une lentille ultra grand angle, avec prise en charge de l’autofocus. En revanche, le Pixel 8 Pro comporte un capteur Sony IMX787 de 48 mégapixels de résolution avec une lentille ultra grand angle, ainsi qu’un capteur Samsung ISOCELL GM5 de 48 mégapixels couplé à une lentille périscope qui permet un zoom optique jusqu’à 5 fois. Il s’agit d’un capteur bien plus lumineux que celui de la génération précédente, ce qui devrait améliorer considérablement les prises de vue en zoom dans des conditions de faible luminosité.

Mais ce n’est pas tout. Le Pixel 8 Pro dispose également d’un capteur ToF amélioré destiné à soutenir le système de mise au point automatique pour le rendre plus rapide. De plus, Google a ajouté un thermomètre capable de mesurer la température des objets, et à l’avenir, il sera même possible de l’utiliser pour mesurer la température corporelle.

En ce qui concerne l’appareil photo frontal, il convient de mentionner que Google a amélioré le système de déverrouillage facial pour le rendre plus sûr, de sorte qu’il est maintenant au même niveau de sécurité que le lecteur d’empreintes digitales, et il est possible de l’utiliser pour vérifier les paiements ou effectuer des autentifications.

Bien sûr, la société a également doté les dispositifs de toute une série de « trucs » permettant de tirer le meilleur parti de leurs caméras.

Une des nouveautés les plus intéressantes est la fonction Best Take, conçue pour améliorer les photos de groupe. Avec cette fonction, l’utilisateur pourra remplacer les visages de chaque personne apparaissant sur l’image individuellement afin de choisir la meilleure version.

Un éditeur magique a également été ajouté à Google Photos, avec des fonctions d’IA générative qui permettent, par exemple, de changer le style du ciel sur une photo.

Suivant les traces d’Apple, Google a voulu offrir aux utilisateurs du modèle « Pro » un plus grand nombre de fonctionnalités. Pour cela, il a ajouté des commandes « Pro » à l’application de l’appareil photo, permettant notamment de prendre des images à la résolution native maximale du capteur, que ce soit en format RAW ou PNG.

Dans le domaine de la vidéo, plusieurs avancées ont également été réalisées, avec des nouveautés telles que le Real Tone pour capturer des tons chair réalistes en utilisant la puissance de l’IA, un « Effaceur magique » audio permettant d’éliminer les bruits de fond dans les vidéos, ou encore la fonction Video Boost, qui promet d’améliorer considérablement la qualité des vidéos en appliquant des effets HDR ou Vision nocturne en temps réel.

Android 14 et mises à jour jusqu’en 2030

Les Pixel 8 sont livrés avec Android 14 à l’intérieur. La dernière version du système d’exploitation de Google est responsable de l’animation de ce duo de dispositifs, avec toutes les nouveautés que nous avons pu tester au cours des derniers mois grâce à son programme bêta.

Mais ce n’est pas la nouvelle la plus importante en ce qui concerne le logiciel des appareils. En effet, les Pixel 8 marquent un tournant dans l’histoire d’Android, étant les premiers appareils à bénéficier de sept ans de mises à jour garanties.

Google a confirmé que les deux terminaux recevront des mises à jour du système d’exploitation, des mises à jour de sécurité et des Pixel Feature Drops jusqu’en 2030, dépassant ainsi Samsung et se rapprochant d’Apple, ce qui en réalité les smartphones Android les plus pris en charge à ce jour.

En dehors de cela, la série Pixel 8 ajoute quelques nouvelles fonctionnalités à l’Assistant Google, notamment la possibilité de tenir des conversations avec un langage plus naturel ou sa capacité à lire à voix haute des pages web.

Prix et disponibilité des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent être précommandés dès le jour de leur présentation sur la boutique en ligne officielle de Google, et seront disponibles à la vente le 12 octobre. Leurs prix dépendront de la configuration de stockage choisie.

Le Pixel 8 commence à 799 euros en France. Le Pixel 8 Pro coûte 1099 euros dans sa version la moins chère.

