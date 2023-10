Les Google Pixel Buds Pro se mettent à jour : 2 couleurs supplémentaires et 5 nouvelles fonctionnalités

Un an après son lancement, les Google Pixel Buds Pro proposent de nouvelles fonctionnalités et sont disponibles dans de nouvelles couleurs, au même prix.

Les Google Pixel buds Pro dans leur nouvelle couleur bleue

Les Pixel Buds Pro ont été lancés en 2022 comme le premier grand investissement de la société dans le domaine des écouteurs sans fil haut de gamme, prêts à rivaliser avec les AirPods Pro 2, les Galaxy Buds 2 Pro et d’autres modèles de haut niveau. À ce jour, ils restent un produit compétent capable d’offrir une excellente expérience sonore, avec la meilleure intégration dans l’écosystème Android jamais vue auparavant dans des écouteurs. Google en est conscient et estime que cette paire d’écouteurs a encore un long chemin à parcourir.

C’est pourquoi, au lieu de lancer une deuxième génération, la société a profité de son événement Made by Google 2023 où elle a présenté les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro pour annoncer une grande mise à jour destinée aux Pixel Buds Pro, qui introduit une série de nouveautés intéressantes pour les rendre encore plus attrayants.

Google Pixel Buds Pro

Nouvelles couleurs et plus de fonctionnalités au même prix

Profitant de l’arrivée de leurs nouveaux Pixel 8 et Pixel Watch 2 dans une nouvelle palette de couleurs, Google a souhaité relancer les Pixel Buds Pro dans les mêmes couleurs exclusives de cette gamme d’appareils, y compris le bleu ciel et le blanc porcelaine.

Par ailleurs, le matériel des écouteurs reste exactement le même. Les autres changements sont présents dans leur logiciel.

En effet, Google a annoncé une grande mise à jour destinée aux Pixel Buds Pro, disponible dès aujourd’hui, qui introduira un total de 5 nouveautés importantes :

Double de la bande passante : garantit des appels plus clairs en améliorant la qualité de la voix capturée par les microphones grâce à la technologie Bluetooth Super Wideband.

: garantit des appels plus clairs en améliorant la qualité de la voix capturée par les microphones grâce à la technologie Bluetooth Super Wideband. Aide à éviter les dommages auditifs : l’application Pixel Buds vous indique désormais le volume sonore auquel vous avez écouté de la musique au fil du temps et vous permet de savoir quand réduire le volume pour préserver votre santé auditive.

: l’application Pixel Buds vous indique désormais le volume sonore auquel vous avez écouté de la musique au fil du temps et vous permet de savoir quand réduire le volume pour préserver votre santé auditive. Détection automatique des conversations : les Pixel Buds Pro activeront automatiquement le « Mode transparence » lorsqu’ils détecteront que l’utilisateur parle. Il est possible de désactiver cette option en touchant l’écouteur.

: les Pixel Buds Pro activeront automatiquement le « Mode transparence » lorsqu’ils détecteront que l’utilisateur parle. Il est possible de désactiver cette option en touchant l’écouteur. Mode de jeu : réduit la latence du son pour offrir une expérience améliorée lors du jeu.

: réduit la latence du son pour offrir une expérience améliorée lors du jeu. Meilleure intégration avec les Chromebooks : l’application Pixel Buds pour Pixel Buds Pro est désormais disponible pour les Chromebooks. L’application web vous permet de facilement modifier les paramètres des écouteurs, de modifier les modes de réduction du bruit et d’installer les mises à jour du firmware directement depuis votre Chromebook.

Si vous souhaitez acheter les Pixel Buds Pro dans l’une de leurs nouvelles couleurs, cela sera possible via la boutique Google et les autres canaux officiels. Le prix n’a pas changé et restera de 229 euros en France.

