Google change les règles: les Pixel 8 et 8 Pro ont 7 ans de mises à jour d’Android garanties

Une nouvelle très attendue mais que tous les utilisateurs du futur Pixel 8 vont célébrer.

Jusqu’à présent, l’un des principaux problèmes auxquels Android était confronté par rapport à son concurrent iOS était celui des mises à jour de sécurité et du système d’exploitation qu’ils offraient au fil des années. Ce n’est pas une question futile, car ces mises à jour, ainsi que celles des systèmes d’exploitation, garantissent que notre téléphone peut nous durer de nombreuses années dans des conditions de sécurité optimales, de sorte que personne ne puisse y accéder facilement. Maintenant, il semble que les choses vont changer car les Pixel 8 et 8 Pro bénéficieront de conditions identiques à celles des iPhones d’Apple, ce qui permettra à nos téléphones d’avoir une durée de vie beaucoup plus longue qu’auparavant.

Ainsi, la présentation des Pixel 8 et 8 Pro nous a confirmé que la rumeur des 7 années de mises à jour était tout à fait vraie. Par conséquent, nous allons examiner de plus près ce que Google a à nous offrir pour que nous nous tournions vers son téléphone.

Sept années de sécurité et de mises à jour d’Android garanties

Lors de la présentation des nouveaux Google Pixel 8 et 8 Pro, ce que tout le monde attendait avec impatience a été annoncé : des mises à jour de sécurité et d’Android pour les 7 prochaines années. Ainsi, Google se met au niveau d’Apple et sera l’une des marques à inclure le plus grand nombre d’années de mises à jour sur ses téléphones. Cette nouvelle, bien que excellente, n’est pas surprenante car elle circulait depuis un certain temps. Cependant, cela reste une bonne nouvelle, donc la confirmation est quelque chose à apprécier.

Les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro bénéficieront de 7 ans de mises à jour logicielles, à la fois sous forme de correctifs de sécurité et de versions d’Android.

Enfin, ils ont également confirmé les 7 années de mises à jour Pixel Feature Drops. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie propre à Google, nous faisons référence à une série de fonctionnalités exclusives disponibles sur les téléphones Pixel et qui sont progressivement mises à jour tous les trois ou six mois. Ainsi, notre téléphone restera unique et bénéficiera des avantages logiciels les plus innovants du marché, même s’il a déjà plusieurs années de service. Une amélioration vraiment remarquable.

En tout, ils offrent ce qui suit :

7 ans de mises à jour d’Android.

7 ans de mises à jour et de correctifs de sécurité.

7 ans de mises à jour des fonctionnalités Pixel.

Disponible pour le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

