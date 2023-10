Tous les téléphones Xiaomi, POCO et Redmi qui recevront le patch de sécurité Android d’octobre

« Les fabricants de téléphones doivent appliquer les correctifs de sécurité appropriés à tous les téléphones Android qu’ils vendent aux consommateurs et aux entreprises ». C’est ce que dit la politique de Google concernant son système d’exploitation Android, une approche qui s’applique à tous les téléphones de Xiaomi, car sa couche personnalisée MIUI est directement basée sur Android.

C’est pourquoi une mise à jour de sécurité est publiée chaque mois par Google pour son Android, que Xiaomi adapte pour sa couche MIUI en y ajoutant ses propres éléments. Et il est temps de passer à la mise à jour d’octobre.

Patch de sécurité Xiaomi d’octobre, quels téléphones Xiaomi, POCO et Redmi le recevront ?

Mais pourquoi avez-vous besoin d’installer un correctif de sécurité chaque mois ? Essentiel pour tous les systèmes d’exploitation tels qu’Android, Windows, iOS ou Linux, ces mises à jour corrigent les problèmes et bugs détectés, les exploits dangereux qui peuvent être exploités, améliorent le système et mettent à jour les définitions de virus, élément essentiel pour maintenir un appareil connecté à Internet protégé.

Avec octobre déjà en marche, le site officiel de Xiaomi a annoncé les modèles qui bénéficieront du « boost » de sécurité apporté par le correctif de Google :

Téléphones Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12S

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX Fold

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Tablettes Xiaomi

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Téléphones Redmi Note

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11

Redmi Note 10

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 9T

Redmi Note 8 2021

Téléphones Redmi

Redmi 10 2022

Redmi 10 Prime

Redmi 10A

Redmi 10

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi K30 PRO

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40S

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50G

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi A1+

Redmi A1

Téléphones POCO

POCO X3 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO F4 GT

POCO F4

Mettez à jour votre téléphone ou changez-le s’il n’a plus de correctifs de sécurité

Si votre modèle de téléphone est répertorié, cela signifie que vous pouvez déjà le mettre à jour avec le nouveau correctif de sécurité – en réalité, vous l’avez peut-être déjà mis à jour – et ainsi protéger votre appareil contre d’éventuelles vulnérabilités de sécurité.

Si votre téléphone n’est pas répertorié, il se peut qu’il soit mis à jour ultérieurement. Et si votre modèle ne recevra officiellement plus de correctifs de sécurité, même s’il fonctionne bien, il est préférable de changer de téléphone, car le laisser sans protection à une époque où les cyberattaques et le spam malveillant sont constants représente un danger indéniable.

